أحمد مغربي

سيطرت شركة نفط الكويت أمس على تسريب نفطي شهده خط الإنتاج القادم من حقل الرتقة في شمال الكويت، وعقب سيطرة الجهات المختصة في الشركة على التسريب، قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الانباء» إن المنطقة التي شهدت التسريب النفطي آمنة ولا يوجد بها أي اضرار.



وذكرت ان الفرق المعنية تمكنت من إيقاف التسريب وفقا للوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة المتبعة في الشركة وذلك حرصا على على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.



وأعلنت المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة بدرية عبدالرحيم أنه تمت السيطرة الكاملة على التسريب خلال ساعتين.



وأكدت انه لم يتم رصد اي قراءات لوجود تسريب من غاز الـ H2S في موقع الحادث، ولم يسفر عن الحادث اي إصابات فردية.



واشارت بدرية عبدالرحيم إلى انه سيتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث حسب الإجراءات المتبعة.