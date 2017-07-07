انخفض الذهب خلال تعاملات أمس بعدما أظهر محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) انقسام واضعي السياسات بشأن توقعات التضخم وكيفية تأثيرها على الوتيرة المستقبلية لرفع أسعار الفائدة.



وأظهرت تفاصيل الاجتماع، الذي عقد يومي 13 و14 يونيو وصوت فيه المجلس لصالح رفع أسعار الفائدة، أن العديد من المسؤولين كانوا يريدون إعلان بدء عملية خفض محفظة المجلس الكبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحلول نهاية أغسطس بينما أراد آخرون الانتظار حتى وقت لاحق من العام.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1224.24 دولارا للأوقية (الأونصة).



وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.2% إلى 1223.70 دولارا للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% إلى 15.99 دولارا للأوقية وهو ما لا يبعد كثيرا عن أدنى مستوى في 6 أشهر بلغته الأربعاء عند 15.84 دولارا للأوقية. ونزل البلاتين 0.4% إلى 906.50 دولارات للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 842.75 دولارا للأوقية.