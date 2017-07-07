توقف صعود الدولار خلال تعاملات أمس بعدما لم يقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) صورة واضحة لمسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.



وأظهرت وقائع الاجتماع الذي عقد يومي 13 و14 يونيو أن الانقسام يزداد بين صناع السياسات في مجلس الاحتياطي بشأن توقعات التضخم وكيفية تأثيرها على وتيرة زيادة الفائدة.



واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 113.32 ينا في المعاملات المبكرة بعد صعوده أكثر من 1% هذا الأسبوع. وجرى تداوله مقابل اليورو عند 1.13495 دولار.



وقد تعني بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة والتي تعلن اليوم الجمعة أن الدولار قد يكتسب بعض الدعم بالقرب من مستوياته الراهنة.