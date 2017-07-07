قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أمس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت 1.4% في يونيو مقارنة بالشهر السابق و7% على أساس سنوي.



وقالت المنظمة في تقرير شهري إن الزيادة ترجع في جزء كبير منها إلى الارتفاع الكبير نسبيا في أسعار منتجات الحليب والحبوب وزيادة أسعار اللحوم، وانخفضت أسعار الزيوت النباتية والسكر.



وقلصت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام بمقدار 1.2 مليون طن ليصل الإجمالي الجديد إلى 2.593 مليار طن. وقالت المنظمة إن ذلك يعود إلى انخفاض إنتاج الشعير والقمح وبخاصة في الاتحاد الأوروبي.



وأصبح من المتوقع أن يصل إنتاج القمح العالمي إلى 739.9 مليون طن بانخفاض 0.4% عن التوقعات السابقة بسبب انخفاض المحصول في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.