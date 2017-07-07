تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة اليوم الجمعة، مع انخفاض العقود الآجلة للخام الأمريكي عن 45 دولارا للبرميل بفعل أنباء زيادة إنتاج الولايات المتحدة وعقب تقارير سابقة بارتفاع إنتاج أوبك أيضا.
وبحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 61 سنتا بما يعادل 1.3 في المئة إلى 47.50 دولار للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 44.94 دولار للبرميل.
وألقت أنباء زيادة الإنتاج بظلالها على المعنويات الإيجابية التي أوجدها تراجع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.