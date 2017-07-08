انخفض سعر برميل النفط الكويتي 78 سنتا بتداولات نهاية الأسبوع ليبلغ 45.47 دولارا بانخفاض 1.7% مقابل 46.25 دولارا للبرميل في التعاملات السابقة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات أمس بسبب الاعلان عن تقارير بارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي ما أدى إلى هبوط الأسعار العالمية 2% مع انخفاض العقود الآجلة للخام الأميركي عن مستويات 45 دولارا.
وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار أو 2.5% إلى 44.40 دولارا للبرميل. وأدنى مستوى لجلسة أمس كان 44.20 دولارا هو الأقل في أسبوع أيضا.