توقعات بموجة من التراجعات تضاهي آثار «بريكست» على العملة البريطانية





يبدو أن الجنيه الاسترليني على أعتاب موجة هبوط جديدة، حيث لم يلحق ان يلتقط أنفاسه منذ بداية العام على خلفية «بريكست» حيث تراجع الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية خلال تداولات أمس، بعد بيانات اقتصادية سلبية شملت تراجع نشاط البناء لاقل مستوياته منذ 5 سنوات وارتفاع عجز الميزان التجاري وتحول القطاع الصناعي للتراجع في مايو.

شهد الجنيه الاسترليني محاولة للتعافي أمام الدينار بعدما ارتفع من ادنى مستوياته حول 368 فلسا في يناير الماضي ليصل الى 393 فلسا نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مع توقعات بالعودة للتراجع مرة أخرى بعد الاعلان عن تلك البيانات السلبية. وتراجعت العملة البريطانية أمام الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2920 دولار، كما انخفضت أمام اليورو إلى 0.8841 إسترليني بنحو 0.4%.

وارتفع عجز الميزان التجاري في بريطانيا خلال مايو الماضي، بسبب ارتفاع الواردات وأعلن مكتب الإحصاء الاتحاد البريطاني أمس أن بريطانيا حققت زيادة في عجز الميزان التجاري عند 11.863 مليار إسترليني، خلال مايو الماضي، مقابل 10.595 مليارات إسترليني في أبريل السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن العجز في الميزان التجاري البريطاني سيرتفع إلى 10.8 مليارات إسترليني.

وخلال فترة الأشهر الثلاثة من مارس حتى مايو سجلت الصادرات والواردات البريطانية ارتفاعا بنسبة 3.8% و2.8% على الترتيب.

وهبط نشاط البناء في بريطانيا، خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الماضي، لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2012. وأظهرت بيانات عن مكتب الإحصاء الاتحادي البريطاني أمس أن ناتج قطاع التشييد انخفض خلال مايو الماضي، وخلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في الفترة نفسها، بنسبة 1.2% في مايو، ومقابل تراجعها بنسبة 1.1% في أبريل السابق له. وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن قطاع التشييد سيرتفع بنسبة 0.6%، خلال شهر مايو.

ويعد التراجع في أنشطة البناء الجديدة وعلى الأخص البنية التحتية، السبب في خسائر قطاع التشييد، حيث انخفضت بنسبة 4%.

وتحول الإنتاج الصناعي في بريطانيا إلى التراجع خلال شهر مايو بعكس توقعات المحللين، وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي البريطاني أمس أن الإنتاج الصناعي سجل تراجعا بنسبة 0.1% خلال مايو، مقابل نموه بنسبة 0.2% في أبريل السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي سينمو بنسبة 0.4% خلال شهر مايو.