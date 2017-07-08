يوسف لازم

أعلنت شركة المتحدة للتأمين تجديد شراكتها الاستراتيجية مع شركة أكسا لإعادة التأمين (AXA redefining insurance) شركة انجليزية عالمية رائدة في مجال قطاع التأمين، بحضور كل من رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتأمين يوسف فريح الحربي والرئيس العالمي لشركات «أكسا» إعادة التأمين الصحي، لوران بوتشات، وشون سكوت المدير الاقليمي لشركات «أكسا» للتأمين عن قارة اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط.

ومن هذا الجانب قال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين يوسف فريح الحربي ان الشركة مقبلة على سوق واعد وأنها تعمل بخطى ثابتة، مشيرا الى أن نجاح الشركة لا يعتمد فقط على جودة المنتجات والخدمة المقدمة إلى العملاء، ولكن أيضا على الطريقة التي تؤدي بها أعمالها.

وأضاف الحربي أن تعاقداتنا مع (أكسا) جاءت من جانب الخبرة العريقة التي تمتلكها لتشكل لنا قوة استثمارية لا يستهان بها بالإضافة لاستقرارها المالي والإداري المتجذر مما يجعلها قوة تجارية ضاربة تضاف إلى قوة شركة المتحدة للتأمين.

ولفت الحربي الى ان الشركة تمكنت خلال تلك الفترة القصيرة من اثبات ذاتها والحصول على شراكة مع كيان عالمي تسعى جميع الشركات المحلية الى الدخول في تحالف معه، مشيرا الى ان ذلك سيرفع الحصة السوقية للشركة خلال الفترة المقبلة.