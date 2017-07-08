أعلنت Ooredoo عن إطلاقها مهرجان الخصومات الخاص بفترة الصيف والذي يقدم للعملاء تشكيلة منوعة من أفضل وأحدث أجهزة الهواتف الذكية بأسعار تنافسية تتراوح ما بين 6.900 حتى 22 دينارا شهريا. وتأتي جميع العروض مع باقات شامل للدفع الآجل، والتي تشمل الدقائق المحلية والإنترنت والرسائل القصيرة.

ويشمل العرض أحدث أجهزة الهواتف الذكية بنظامي تشغيل iOS وAndroid، جهازي iPhone 7 وSamsung S8.

ويأتي هذا العرض اتساقا مع سياسة الشركة المبنية على الاهتمام والتواصل، حيث تهدف الشركة إلى إثراء تجربة العملاء من خلال تكنولوجيا الاتصالات، وتسعى بشكل دائم لتقديم خدمات تتماشى مع نمط استخدام العملاء. وتقدم الشركة العديد من الأجهــزة الأخرى مع هـــذا العرض مثلiPhone SE، iPhone 6s، Samsung A5 Samsung Note 5، Samsung S7، وSamsung S7 Edge.

وتمنح باقات شامل العديد من المزايا الحصرية لعملاء Ooredoo، مثل إمكانية تجميد العقد أثناء السفر لمدة تصل حتى 3 أشهر في السنة يعفى خلالها العميل من دفع قيمة اشتراكه، ما يوفر للعميل مرونة أكثر في الاستخدام. كما يستطيع عميل باقات شامل الاستمتاع بمكالمات محلية غير محدودة على جميع الباقات المدرجة في هذا العرض.

هذا بالإضافة إلى إمكانية تحويل ملكية العقد لأشخاص آخرين في حال الرغبة بذلك. كمـــا تستمـــر باقــــات شامل بتوفـير خاصيـــة ترحيل الدقائــــق المتبقية، وتضيف إليها خاصية ترحيل الإنترنت المتبقي للشهر المقبـــل، ما يوفر على العمـــلاء ويسمح لهم باستخـــدام الإنترنــت بحريـــة أكبـــر.