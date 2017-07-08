مع بدء فعاليات مفاجآت صيف دبي، أصدر منظمو الحدث جدول الفعاليات الخاص بهذا العام، والذي يضم مجموعة واسعة من العروض وتجارب التسوق الممتعة والفعاليات الرائعة على مدى 6 أسابيع.

وتعود مفاجآت صيف دبي في دورتها العشرين والتي تنظم بين 1 الجاري و12 أغسطس المقبل لتقدم عروضا لنخبة من أفضل متاجر التجزئة في دبي، ولتلقي الضوء على مجموعة من الوجهات الترفيهية والأنشطة المتاحة في مختلف أرجاء المدينة خلال أشهر الصيف، ابتداء من فعاليات المراكز التجارية مرورا بالحفلات الموسيقية ووصولا إلى عروض الشخصيات الكرتونية التي تلائم جميع أفراد العائلة.

تسوق بلا حدود

تنطلق مفاجآت صيف دبي هذا العام مع 6 أسابيع من التخفيضات على منتجات مختلفة بنسب تتراوح ما بين 30 و75% طوال فترة الحدث. وستقوم بعض أشهر العلامات التجارية العالمية بعرض تخفيضات تتيح الفرصة للعملاء للاستفادة من صفقات رائعة في مختلف المراكز التجارية ومناطق التسوق في دبي خلال فترة الصيف.

المراكز التجارية

ستقدم «سيتي ووك» عرضا بعنوان «تحت البحر» طيلة أيام مفاجآت صيف دبي باستخدام الأضواء بتقنية LED لتشكيل منحوتات ضوئية، وحرصا على إسعاد الصغار، ستكون هناك لعبة البحث عن الكنز وجواز سفر للأطفال مع جوائز وهدايا قيمة بالإضافة إلى ورش العمل وعروض الخفة الحية. كما سيستمتع الأطفال بعرض تفعيل مكعبات «ليغو» الذي يحظى بجماهيرية واسعة في «بوكس بارك» والذي سيعود للمشاركة في مفاجآت صيف دبي للمرة الثالثة، حيث سيتم تزيين المكان بمكعبات الليغو ذات الألوان الزاهية، وسيزخر بالعديد من العروض الترويجية والجوائز وورش العمل الممتعة.