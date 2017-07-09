«بوبا» حساب توفير للأطفال حتى 14 سنة يفتح بحد أدنى 10 دنانير

أعلن بنك برقان عن تقديمه اشتراكا مجانيا لمدة شهر في «أكوا توتس» لتعليم السباحة، لأول خمسين عميل لحساب بوبا للأطفال، علما بأن «أكوا توتس» هي مدرسة سباحة معتمدة للأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما، وتتولى مسؤولية تعليم السباحة على يد مدربين معتمدين في بيئة آمنة ومريحة، وتشجيع حب الرياضة لدى الأطفال.



ويوفر الاشتراك المجاني أسلوبا جديدا في تعليم أساسيات السباحة، وللاستفادة من العرض وبدء الجلسات يجب على العملاء تقديم بطاقة «بوبا» للسحب الآلي لموظفي «أكوا توتس» (AQUA TOTS).



علما ان العرض سار حتى 31 أغسطس 2017.



ويعتبر «بوبا» وهو حساب التوفير للأطفال حتى 14 سنة، الخيار الأمثل للأهل الراغبين في الادخار من أجل تأمين مستقبل أولادهم، ويتضمن مزايا متنوعة أبرزها الحد الأدنى لفتح الحساب 10 دينار، وبطاقة السحب الآلي التي توفر خصومات مميزة لدى العديد من المحلات والعلامات التجارية المختارة، إضافة إلى إمكانية التحويل مجانا إلى الحساب على أساس شهري.



كما يمكن لعملاء حساب «بوبا» للأطفال الاستفادة من العروض الحصرية المختلفة والحملات الترويجية على مدار العام.