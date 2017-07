أعلن بنك برقان بالتعاون مع «جراند سينماز»، عن إتاحة الفرصة لعملاء «بريميير» لحضور العرض الأول من الجزء التاسع من فيلم «War for the Planet of the Apes».



وأشار بنك برقان إلى أنه يمكن لعملاء «بريميير»، مشاهدة الفيلم بالمجان في أفخم دار عرض سينمائية وذلك في قاعة (VIP) في «جراند سينماز» بمركز الحمراء للتسوق في يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري.

وأوضح البنك أنه يمكن لكل عميل من عملاء «بريميير» حجز تذكرتين مجانيتين، حيث تأتي أولوية الحجوزات للمقاعد المحدودة للمتصلين الأوائل، وقد خصص البنك رقما خاصا لاستقبال الاتصالات من عملاء «بريميير» لحجز المقاعد المجانية لذا يتوجب عليهم الاتصال على الرقم 22988405 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 عصرا.

وأكد البنك التزامه بمكافأة عملاء «بريميير» بالعروض الحصرية، ومنحهم مزايا وفوائد مميزة تم تصميمها من أجلهم، فضلا عن توفير أرقى مستويات الخدمة والمنتجات لعملائه على الدوام.