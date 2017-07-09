أعلن البنك التجاري عن استضافته من قبل برنامج ربع الديوانية والذي يبث على إذاعة نبض الكويت 88.8 اف ام من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثالثة عصرا وذلك يوم الأحد الموافق 9 يوليو2017.

وستحل لينا درويش مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ضيفا على البرنامج لتتحدث عن الحملات والعروض التي يقدمها البنك التجاري الكويتي لعملائه على مدار العام وكذلك تفاصيل الحملة الموجهة لأصحاب البطاقات الصادرة عن البنك التجاري في موسم الصيف وكيفية الدخول في السحوبات للفوز بجوائز هذه الحملة المبتكرة فضلا عن النصائح والإرشادات الخاصة باستخدام البطاقات في موسم السفر.

والبنك التجاري الكويتي يدعو جمهور المستمعين إلى متابعة البرنامج لمعرفة كل ما هو جديد عن منتجات وخدمات البنك التجاري الكويتي المقدمة لحاملي بطاقات التجاري وأصحاب الحسابات المختلفة والمزايا التي يوفرها البنك لكل الشرائح فضلا عن الاستفادة من النصائح والإرشادات الخاصة باستخدام البطاقات أثناء موسم السفر والرحلات.