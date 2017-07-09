الشركة وقعت عدداً من مذكرات التعاون مع جهات حكومية وأكاديمية لإثراء تجارب الشباب

اتساقا مع سياستها للمسؤولية الاجتماعية والمعنية بدعم الشباب، شاركت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، في دعم المشروع التخرجي Magniscope لشرح الحقول المغناطيسية والكهرومغناطيسية، وذلك في المعرض الـ 32 لطلبة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، والذي أقيم على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي في قاعة البركة – فندق كراون بلازا، وذلك برعاية وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة للتجارة والصناعة خالد الروضان.



وأكدت الشركة في بيان صحافي اعتزازها بدعم المشاريع الشبابية لاسيما الأكاديمية، حيث إنها تولي الشباب النصيب الأكبر وفق سياستها للمسؤولية الاجتماعية المبنية على قيم الاهتمام والتوصل والتحدي، سعيا منها لمساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم.



وقام الطلبة خلال هذا المعرض بتقديم شروح تفصيلية عن مشاريعهم والنماذج المصممة لمشاريعهم التخرجية، من ضمنها مشروع الحقول المغناطيسية والكهرومغناطيسية التوضيحي الذي قدمه كل من الطالبات أريج أحمد، بتول دشتي، ليلى بوعباس، لميس وليد وساجدة حسين، حيث استخدمت الطالبات تكنولوجيا الواقع الافتراضي والرسم الثلاثي الأبعاد لتبسيط المعلومات المعروضة في مشروعهم.

يذكر أن Ooredoo الكويت وقعت عددا من مذكرات التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأكاديمية سعيا لإثراء تجارب الشباب في مختلف القطاعات، وذلك وفق أجندتها الممتدة على مدار العام.