تفخر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات «رينو» في الكويت، بالشراكة مع شركة كاريدج المتخصصة بتأمين خدمة التوصيل لطلبات المطاعم.

تضمنت هذه الشراكة، الأولى من نوعها بين الشركتين، تسليم كاريدج أسطول من سيارات رينو «سيمبول»، كما تعتبر هذه الشراكة وسيلة ناجعة لتعزيز نجاح علامة رينو كمركبة متعددة الاستخدامات ذات جودة عالية.

وانطلقت كاريدج كأول خدمة من نوعها في الكويت توفر للعميل الطلب من المطاعم عن طريق التطبيق كما يوفر التطبيق للعميل تتبع الطلب بنفسه مباشرة على الخريطة.



بدأت كاريدج بتشكيلة صغيرة من أفضل المطاعم المحلية في الكويت، أما الآن فتوفر الشركة التوصيل من أكثر من 270 مطعما وهذا العدد يزداد يوميا، تهدف الشركة إلى تقديم الخدمة الأفضل للزبائن وتوصيل الطلبات في أسرع وقت ممكن، وبالإضافة إلى الكويت، تتوافر خدمة كاريدج حاليا في البحرين، قطر، وأبو ظبي.

وتتميز رينو سيمبول الجديدة بتصميم حديث ومظهر ديناميكي تعززه الخطوط الانسيابية مما يجعلها مميزة وسط السيارات فضلا عن الشكل المميز للمصابيح الأمامية والخلفية على شكل حرف C والمصابيح الأمامية بتقنية LED التي تعمل في وضع النهار والمصدات الأمامية والخلفية بالإضافة إلى باب حقيبة الأمتعة الجديد المزين بالكروم.



عندما يتعلق الأمر بالراحة، التصميم والسلامة، فإن السيارة مجهزة وفقا لأحدث المواصفات.

وتأتي رينو سيمبول مجهزة بمحرك 1.6 ليتر 16 صماما بقوة 105 أحصنة مما يضعها في قمة سيارات السيدان من الفئة B، وأولت رينو اهتماما خاصا لتحسين استهلاك السيارة للوقود الذي وصل إلى 6.4 ليترات/ 100 كلم (دورة خارج المدينة).



وبالتالي، فإن السيارة توفر تجربة ركوب ممتعة وقوة كبيرة مع المحافظة على انخفاض استهلاك الوقود بفضل احتواء السيارة على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات والابتكارات.

وتتميز سيارات «رينو» بشكل عام بأسلوبها الأوروبي وجودتها اليابانية، وهي نجحت في فرض نفسها بفضل قدرتها على تلبية كل الأذواق وتحقيق رضا الباحثين عن فئات مختلفة من المركبات العملية، وأثبتت حضورها القوي في السوق وأكدت جودتها ووضعت في متناول العملاء منتجات عملية بأسعار مدروسة.