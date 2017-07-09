الحملة تعتبر مثالية لجهة توقيتها حيث إنها تتزامن مع موسم العطلات

اختتمت شركة الملا للصيرفة عرضها المميز الذي أطلقته لعملائها في شهر رمضان المبارك والذي تمثل بمنحهم فرصة للسفر حول العالم وذلك يوم 25 يونيو ٢٠١٧.

وقد حصل الفائزون على قسائم سفر بقيم مختلفة، حيث تم اختيار 12 فائزا محظوظا أسبوعيا و48 فائزا شهريا طوال شهر رمضان المبارك.

وتم إجراء السحب إلكترونيا وإدخال أسماء العملاء الذين قاموا بإجراء عمليات تحويل في يوم محدد تلقائيا، وقد وفرت هذه الطريقة الكثير من الجهد وتميزت بالسهولة المطلقة، كما منحت العملاء الذين يجرون عملياتهم إلكترونيا فرصا للفوز.



كما أن قسائم السفر صالحة لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها ويمكن للعملاء استخدامها لشراء تذاكر سفرهم إلى أي وجهة من اختيارهم.

وبمناسبة اختتام الحملة، قال المدير العام لشركة الملا للصيرفة راكش جوشي: إن استراتيجية الشركة ترتكز على العملاء أولا ونحن نعتبر أن رضاهم أولويتنا وهذا ما يدفعنا لتقديم أفضل الخدمات والعروض لهم لترسيخ ثقتهم بنا وتعزيز ولائهم لشركتنا.

وأشار إلى أن هذه الحملات والعروض تعطي قيمة إضافية لعملائنا الذين يسعون إلى إجراء عملياتهم التحويلية والمالية عبر شبكة فعالة وآمنة.

وبالتزامن مع العطلات الصيفية، تعتبر حملة شركة الملا مثالية لجهة توقيتها، حيث انها تتزامن مع موسم العطلات الذي يشهد حركة سفر كثيفة للعملاء.

وفيما يلي اسماء الفائزين في الحملة:

فائزو الأسبوع الأول: محمد رفيق، عطية رضى علي حسانين البومي، محمد رفيق ابوبكر، امتياز سليمان ليبي، امين حامد محمود احمد، كيناتوكارا انتوني جوزيف، عازي محمد بادشامي، كاثرين جاستانيس، حمدي عبدالعزيز عبدالعزيز السيد، مارفين اوليفا ارجويزا، محمد عبدالرشيد، محمد عمران شيبا.

الاسبوع الثاني: عبدالجاماشا فقير، ايهاب عبداللطيف عبدالله محمد، شيسيل اسونسيون رينوسو، اشيك سليمان، ديفا بيدي راجو، احمد لطفي درويش سليمان، ارول جوتي ماهالينجام، ماهر الصباحي محمد بدر، بهاسكار راجو شامارتي، ابو شهامة محمد حسيب الرحمان، عباس سليمان سليمان، دايانا زوربيتو ريتودو.

الاسبوع الثالث: عمر محمد ناجي عبدالبديع، عبدالرحيم راضي حمدالله علي، جاياشاندران ماناري، عادل عبيد عبدالحكيم محمود، عاطف صلاح احمد محمد، ايمليانا بينتو، عباس عبدالرحيم، محمد العلالي، لوت كوتين سليمان، محمد احمد الكبير تيبو، جينيلين دي كاسترو كوزاي.

الاسبوع الرابع: فوزي زاهر محمد حجازي، فلافيا جولييت، سيكويري، عبدالاحد محمد مقبل الحق، شيتارانجاني ويجيسينغ ويلاجريدارا، خالد شحانة الطوخي حبشي، ايلين جوي فلوريس باغورغورين، عصام ابراهيم حسن شديد، ماهيش جورج ماهيش، حنان ميا فريد ميا، جكديف كيرثي راثنا، مافجي باتيدار هاكار باتيندار، كوتاكوندا انجاياه.