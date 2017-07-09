محمد عواضة

يرجح ان تبدأ البنوك في إعلان نتائجها المالية للربع الثاني من هذه السنة خلال أيام، حيث يستهلها كالعادة بنكا الوطني وبوبيان، وحسب اتصالات متفرقة مع مسؤولين تنفيذيين في البنوك الكويتية، فان البنك المركزي لم يطلب منها اخذ اي تحوط تجاه الملف القطري، لذلك لن يتم اخذ اي مخصصات إضافية تجاه الانكشافات على قطر التي بلغت نحو 490 مليون دينار او نحو 1.6 مليار دولار بسبب أن اغلب هذه الانكشافات هي سندات سيادية مرجح ان يتم سدادها في موعدها.

لكن بعض البنوك متحفظة من تطورات الأوضاع في ملف قطر وترغب في عدم تجديد هذه السندات عند استحقاقها، بينما بنوك اخرى تترقب موقف الكويت بعد اجتماع الدول المقاطعة الأسبوع الماضي وإعلانها استمرار المقاطعة علما ان اغلبها تفضل تخفيض انكشافها على قطر.