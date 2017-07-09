أعلنت شركة «مار- جلف» للإدارة وهي شركة عقارية تابعة للمركز المالي الكويتي (المركز) في الولايات المتحدة، عن استثمارها في 3 مشاريع عقارية جديدة بالولايات المتحدة نيابة عن مستثمريها.

وفي هذا السياق، قال رئيس الشركة سامي شبشب: «عقدنا مؤخرا 3 صفقات جديدة بالولايات المتحدة، كان أولها مشروع سكني ذو قيمة مضافة يتألف من 351 وحدة في أوستن بولاية تكساس، ومشروع مخازن بمساحة 312 الف قدم مربع في فينيكس بولاية أريزونا، بالإضافة إلى مرفق للتخزين الذاتي بمساحة 120 الف قدم مربعة في غرب بالم بيتش بولاية فلوريدا».

وأشار الى أن «مار-جلف» استثمرت في السنوات الثلاث الماضية 295 مليون دولار في 14 مشروع تطوير عقاري في مختلف المدن، مع التركيز على دالاس بولاية تكساس، ولاس فيغاس بولاية نيفادا، ولوس أنجيليس بولاية كاليفورنيا، وفينيكس بولاية أريزونا، وسان أنطونيو بولاية تكساس، وقد تم التخارج من 7 مشاريع بالفعل، ما أدى إلى توفير عوائد جذابة للمستثمرين.

وأضاف: «يعد هذا العام الثامن على التوالي للنمو في سوق العقارات التجارية بالولايات المتحدة، حيث أدى الانتعاش الاقتصادي وقوة مستويات التوظيف لارتفاع الطلب على سوق العقارات، ما أدى إلى نمو الإيجارات في معظم القطاعات العقارية وفي مختلف المناطق الجغرافية.



وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار العقارات بسبب الانخفاض التاريخي لأسعار الفائدة، والطلب القوي من قبل المستثمرين الباحثين عن العوائد النقدية».

وأوضح أنه خلال تلك الفترة، ركزت «مار-جلف» على تطوير عدد من المباني المكتبية والمخازن والمجمعات السكنية في المناطق الحضرية، ومرافق التخزين الذاتي، حيث تمكنت الشركة من تقديم عوائد جيدة للمستثمرين مصحوبة بمخاطر منخفضة نسبيا.