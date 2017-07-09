تتشابه الشركات الكبرى في كثير من الأوجه لكنها تختلف في عدد العاملين، إذ يوجد تباين كبير بينها عند حساب الإيرادات إلى عدد الموظفين.

تتصدر الطاقة غيرها من القطاعات من حيث الإيرادات إلى عدد العمال تليها وبفارق كبير الرعاية الصحية والمرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وبحسب تقرير نشره فيجوال كابيتالست الذي اقتصر على شركات أميركية، يحقق الموظف بقطاع الطاقة 1.79 مليون دولار لشركته، يليه موظف الرعاية الصحية 890 ألف دولار.

فعلى سبيل المثال، تحتاج شركة مثل وول مارت للتجزئة قوة عاملة ضخمة تصل إلى ملايين الموظفين لإدارة عملياتها المتشعبة في المقابل تقدر شركة عملاقة في قطاع الطاقة مثل (فاليرو) على تحقيق إيرادات تصل إلى 76 مليار دولار في العام بنحو 0.4% فقط من موظفي وول ماazرت.

اعتمد فيجوال كابيتالست على تحليل لشركة كرافت دوت كو شمل الشركات المدرجة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لكنه استثنى شركات قطاع العقارات.

وتذيل قطاع التصنيع قائمة القطاعات بحسب توليد كل موظف لإيرادات (قيمة الايرادات الإجمالية ÷ عدد الموظفين)، حيث وصلت قيمة الإيرادات التي يحققها الموظف الواحد الى 320 ألف دولار ليحل بالمركز العاشر بين اكثر 10 قطاعات يحقق فيها الموظفون ايرادات للشركة وحل بالمركز التاسع قطاع السلع والخدمات غير الأساسية، حيث يحقق الموظف الواحد 420 ألف دولار لشركته سنويا.