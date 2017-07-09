أعلنت شركة المتحدة للتأمين تجديد شراكتها الاستراتيجية مع شركة «أكسا بي بي بي» العالمية للتأمين الصحي (AXA ppp international) شركة انجليزية عالمية رائدة في مجال قطاع التأمين، بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتأمين يوسف الحربي والرئيس العالمي لشركات «أكسا» إعادة التأمين الصحي، لوران بوتشات، والمدير الإقليمي لشركات «أكسا» للتأمين عن قارة اوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط شون سكوت.

ومن هذا الجانب، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين يوسف فريح الحربي ان الشركة مقبلة على سوق واعد وأنها تعمل بخطى ثابتة، مشيرا الى أن نجاح الشركة لا يعتمد فقط على جودة المنتجات والخدمة المقدمة إلى العملاء، ولكن أيضا على الطريقة التي تؤدي بها أعمالها.

وأضاف الحربي أن تعاقداتنا مع (أكسا بي بي بي) جاءت للخبرة العريقة التي تمتلكها الشركة لتشكل لنا قوة استثمارية لا يستهان بها بالإضافة لاستقرارها المالي والإداري المتجذر لتكون قوة تجارية ضاربة تضاف إلى قوة شركة المتحدة للتأمين.

ولفت الحربي الى ان الشركة تمكنت خلال تلك الفترة القصيرة من اثبات ذاتها والحصول على شراكة مع كيان عالمي تسعى جميع الشركات المحلية الى الدخول في تحالف معه، مشيرا الى ان ذلك سيرفع الحصة السوقية للشركة خلال الفترة المقبلة.

ومن جهة اخرى، قال الرئيس العالمي لشركات «أكسا بي بي بي» لوران بوتشات: «لا يعتمد نجاحنا وسمعتنا فقط على جودة منتجاتنا والخدمة المقدمة إلى عملائنا، ولكن أيضا على الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، لذلك كان اختيارنا دقيق جدا في اعتماد من يكون شريكنا في الكويت ووقع اختيارنا على المتحدة للتأمين منذ عام ٢٠١٣ ونجحنا بالاختيار لما تتمتع به المتحدة بالخبرات التأمينية الناجحة وها نحن نجدد شراكتنا بمنتجات جديدة معها.

ومن جانبه، قال شون سكوت ان شراكة «اكسا» مع «المتحدة للتأمين» يعتبر فخر بامتياز للمجموعة وبوابة للتوسع في السوق الكويتي من جانب القوة والاستقرار الماليين للمجموعة، وهذا يمنحها ميزة تنافسية.

وأضاف سكوت ان «اكسا بي بي بي» تعمل في دول الخليج من خلال فريق عمل فيه أكثر من 1000 موظف، بإجمالي أقساط مكتتبة تفوق المليار دولار، خصوصا ان أكسا في منطقة الخليج منذ أكثر من 65 عاما، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات الدولية للتأمين في منطقة الخليج.