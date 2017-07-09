أوصى بنك «إتش أس بي سي» البريطاني مستثمريه في تقرير صدر عنه في 5 يوليو الجاري، بشراء سهم شركة «هيومن سوفت» القابضة.



وقد حددت وحدة الابحاث العالمية التابعة للبنك السعر العادل لسهم «هيومن سوفت» عند 5.5 دنانير أي بزيادة تصل نسبتها الى 39.6% عن القيمة السوقية للسهم في بورصة الكويت البالغة 3.94 دنانير في تاريخ نشر التقرير.

وتوقع البنك نموا في إيرادات الشركة يصل الى 60 مليون دينار في عام 2017 مقارنة بـ 55 مليون دينار خلال العام الماضي، ما يدعم زيادة صافي الارباح الى 28 مليون دينار خلال الفترة نفسها مقارنة بـ 24 مليون دينار خلال العام الماضي.

وتواصل شركة «هيومن سوفت» نجاحاتها لتكون في صدارة الشركات المدرجة في السوق الكويتية، وليضاف تقرير بنك «إتش أس بي سي» إلى سلسلة من الدراسات التي تترقب نموا كبيرا في الأرباح في السنوات القادمة، كان آخرها تقرير «سيتي بنك» في منتصف يونيو الماضي الذي حدد السعر العادل لسهم الشركة عند 5.7 دنانير وأشار إلى احتمال ارتفاع السهم إلى 7.4 دنانير في السنوات المقبلة.

وقد صنف التقرير «هيومن سوفت» كأبرز قطب في مجال التعليم العالي في الكويت من خلال جامعة الشرق الأوسط الاميركية التي أصبحت في السنوات الماضية الخيار الأول للطلاب الكويتيين بحسب دراسة «سيتي بنك».

وتجدر الإشارة إلى أن شركات عالمية كبرى أبدت اهتماما كبيرا في «هيومن سوفت» لشفافيتها، وكفاءة أدائها والأسلوب المؤسسي الذي تعمل فيه.