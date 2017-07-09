استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد، عند مستوى 0.303 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.345 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.390 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.314 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك مع ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الشهري من وزارة العمل الأمريكية.