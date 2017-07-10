محمد عواضة

حلّت الكويت في المركز الثالث من حيث أغلى الليالي الفندقية تكلفة بين فنادق مدن منطقة الشرق الأوسط بمتوسط 121 دولارا كإيراد للغرفة الفندقية لليلة واحدة في شهر مايو الماضي وذلك بحسب المسح الذي اجرته مؤسسة ارنست اند يونج العالية فيما بلغت نسبة الاشغال الفندقي بمدينة الكويت لنفس الشهر 50.6% لتأتي ضمن الاقل اشغالا بالمنطقة قبل مدن المنامة ومكة فقط.

تصدرت فنادق مدينة جدة قائمة الاعلى ايرادا بين فنادق مدن دول المنطقة بعائد 247 دولارا للغرفة الفندقية لليلة واحدة تليها فنادق مدينة دبي بـ164 دولارا.

جاءت فنادق مدن القاهرة وأبوظبي والمنامة ضمن أرخص الفنادق تكلفة بالمنطقة حيث وصل ايراد الغرفة الفندقية لليلة واحدة بمدينة القاهرة 56 دولارا تليها ابوظبي بـ 73 دولارا وقبلهما المنامة بايراد 97 دولارا للغرفة الفندقية لليلة واحدة.

تصدرت فنادق مدينة جدة المدن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث الاشغال الفندقي حيث وصلت نسبتها الى 80.2% تلتها 3 مدن اماراتية وهي رأس الخيمة ودبي وأبوظبي بنسب اشغال فندقي 77.9% و77.8% و73.5% على التوالي خلال شهر مايو.

وعلق ارنست اند يونج في تقريره مشيرا الى ان معظم أسواق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت انخفاضا في العوائد خلال شهر مايو 2017، وارجع ذلك إلى تراجع الإيرادات الإجمالية للغرفة الواحدة المتاحة نتيجة انخفاض معدلات الإشغال ومتوسط أسعار الغرف. توقع التقرير أن تواصل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة هذا الاتجاه القوي بسبب شهر رمضان المبارك. ومع اقتراب حلول عيد الفطر المقدر في 25 يونيو، فمن المتوقع أن تشهد بعض الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء قويا خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو