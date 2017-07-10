زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الكويتية لـ 3 ملايين حاوية سنوياً

محمود عيسى

اشتعلت المنافسة من اجل السيطرة على قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بمنطقة الخليج العربي وتدخل الكويت المنافسة من خلال 3 موانئ هي الشويخ والشعيبة ومبارك الكبير الذي لم يبدأ التشغيل وما زال في مرحلة التنفيذ وذلك بحسب تقرير ميد.

اشار التقرير الى ان التكلفة الاستثمارية للمرحلة الاولى من مشروع ميناء مبارك الكبير تصل الى 1.4 مليار دولار لتنافس بذلك موانئ حمد بقطر والذي تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 2 مليار دولار وذلك للمرحلة الثانية منه والمرسى رقم 4 بميناء جبل علي بالإمارات والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 1.6 مليار دولار.

تسعى الكويت الى زيادة قدرة موانئها على استيعاب عدد اكبر من الحاويات حيث تصل القدرة الحالية 1.2 مليون حاوية سنويا بقدرة تصل الى 850 الف حاوية لميناء الشويخ سنويا و350 ألف حاوية لميناء الشعيبة سنويا وبإتمام ميناء مبارك الكبير تصل قدرة الموانئ الكويتية الثلاثة الى 3 ملايين حاوية سنويا في حالة اضافة 1.8 مليون حاوية سنويا وهي القدرة المتوقعة لميناء مبارك الكبير.

اشار التقرير الى ضرورة مراعاة مجموعة من العوامل في ظل التوسع الكبير في المنطقة في بناء الموانئ محذرا من ان زيادة التوسع قد تؤثر على ربحية تلك الموانئ الجديدة والتوسعات في المستقبل:

صناعة النقل البحري العالمي اتجهت للسفن العملاقة والتي يجب ان يتم تجهيز الميناء بقدرات استيعابية لتلك السفن في المستقبل.

التركيز على المنافسة من حيث القدرة على تقديم خدمات أفضل بأسعار منخفضة في ظل زيادة عدد الموانئ خاصة في ظل زيادة المنافسة من خارج منطقة دول مجلس التعاون في إيران وباكستان التي تسعى للحصول على جزء من الحصة السوقية الكبيرة.

مراعاة توافر خدمات الانترنت وقواعد البيانات الحديثة والخدمات الديجيتال بتلك الموانئ الجديدة.

التخطيط بأن يكون للموانئ الجديدة والقائمة موقع قدم على طريق الحرير الجديد الذي يربط الصين بأوروبا وأفريقيا.

وبالمقارنة بقدرة الموانئ بدول الخليج تتصدر الإمارات القائمة بقدرة تصل لاستيعاب 27.25 مليون حاوية سنويا من خلال ميناء جبل على العملاق والذي تصل قدرته الاستيعابية الى 18 مليون حاوية سنويا وحده اضافة الى 4 موانئ أخرى وتدخل السعودية للمنافسة من خلال ميناءين في جدة والدمام بطاقة استيعابية 9.6 ملايين حاوية سنويا وعمان بميناءين ايضا بطاقة استيعابية 6.2 ملايين حاوية سنويا فيما تنافس قطر بميناء وحيد والبحرين بميناء خليفة بن سلمان بطاقة استيعابية 1 مليون حاوية سنويا فقط.