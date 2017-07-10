80% من العمليات بيعية لتقليص الحصص.. وقيمتها 110 ملايين دينار

28 مليون دينار قيمة عمليات الشراء تشكل 20% من التعاملات الإجمالية

الكبار رفعوا نسب ملكياتهم في 15 شركة لأكثر من 5%

أكبر 5 عمليات تشكل 60% من إجمالي قيمة الصفقات شريف حمدي

شهدت ملكيات كبار الملاك للشركات المدرجة في بورصة الكويت (الملاك المالكون لأكثر من 5%) تغييرات عديدة ومتباينة خلال النصف الأول من 2017. وبدا جليا أن استراتيجية كبار الملاك تنوعت ما بين شراء وبيع بحصص مؤثرة خلال فترة الستة أشهر الماضية، ولكن غلب عليها البيع أكثر من الشراء خاصة بعد انتهاء فورة البورصة التي شهدتها في يناير الماضي، والتي كانت عمليات الشراء من داخل وخارج الكويت في أوجها.

ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على وحدة ابحاثها الاقتصادية وافصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات النصف الأول تبين ما يلي:بلغت القيمة الاجمالية للعمليات التي تنوعت ما بين شراء وبيع نحو 140 مليون دينار.اتجه كبار الملاك لتقليص حصصهم من خلال 47 عملية بيع تمت بقيمة 110 ملايين دينار تشكل نحو 80% من الإجمالي.شهدت البورصة الكويتية 67 عملية شراء من كبار الملاك، بقيمة 28 مليون دينار تشكل نحو 20% من الإجمالي.

ويظهر مما سبق أنه بالرغم من زيادة عدد عمليات الشراء مقابل البيع، إلا أن عمليات البيع كانت الأعلى قيمة، ما يعني أنها كانت بكميات أكبر من ناحية، وعلى شركات ذات قيمة سعرية أعلى من ناحية أخرى.ويبدو أن توجه كبار الملاك هو تقليص حصصهم في بعض الشركات بعد انتهاء فترة الزخم الكبير في شهر يناير، تمهيدا لتوجيهها صوب شركات أخرى في ظل استراتيجيات تغيير المراكز الاستثمارية للاستفادة من نشاط أسهم شركات معينة، أو ربما حدوث فورة أخرى بالبورصة. أهم زيادات الملكياتشهدت قوائم كبار الملاك تغيرات دخول مستثمرين في قائمة الكبار لـ 15 شركة، أي أنهم رفعوا ملكياتها لأكثر من 5%، وبالتالي ظهرت النسب على موقع البورصة الرسمي.

وأهم هذه العمليات زيادة حصة شركة مشاريع الكويت القابضة ومجموعتها (شركة الصناعات المتحدة وبنك الخليج المتحد) إلى 29% من أسهم شركة التقدم، كما زادت شركة ايسكو التجارية لـ 5.7% من أسهم شركة المواشي، ودخول شركة اكتتاب القابضة ومجموعتها (شركة بترو للأعمال المتكاملة) على أسهم شركة المدينة للتمويل لرفع الملكية إلى 5.3% من أسهم الشركة، فضلا عن دخول مجموعة البابطين القابضة على شركة اسمنت بورتلاند لزيادة الملكية إلى 7.5%.كما زادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة ملكيتها في شركة السكب إلى 5.1%، هذا بالإضافة إلى قيام بدر فهد عبدالله الرزيحان ومجموعته بزيادة حصته في شركة أموال للاستثمار إلى 21.6%.أكبر 5 عمليات بالقيمة:تقدر قيمة أكبر 5 عمليات تغير في الملكية خلال النصف الأول، بنحو 87 مليون دينار تمثل أكثر من 60% من الإجمالي، وكانت كالتالي:جاءت بالصدارة عملية بيع شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ومجموعتها (شركة الامتياز الأولى القابضة) نسبة 10% من أسهمها في شركة هيومن سوفت بقيمة إجمالية 40.3 مليون دينار، وتقلصت حصة «الامتياز» في «هيومن سوفت» إلى 10% تراجعا من 20% كحصة مباشرة وغير مباشرة.

تلتها في المرتبة الثانية عملية بيع قام بها فهد ابراهيم العثمان ومجموعته شركة العثمان للمشاريع التجارية، أيضا في شركة هيومن سوفت، وكانت بقيمة 19.8 مليون دينار.باعت مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة 0.5% من أسهمها في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 15.8 مليون دينار لتتقلص حصة المؤسسة في «بيتك» إلى 6.2% بعد هذه العملية.عاود فهد ابراهيم العثمان ومجموعته شركة العثمان للمشاريع التجارية، بيع نسبة جديدة في شركة هيومن سوفت، وكانت بقيمة 6.7 ملايين دينار، وتقدر الحصة الحالية للعثمان بنهاية النصف الأول من العام الحالي 38.7%.أما خامس أكبر عملية، فكانت عبارة عن بيع شركة بلاج الدولية العقارية، نسبة 21.6% من أسهمها بشركة رمال العقارية، بقيمة 4.8 ملايين دينار.

أهم الاستحواذات المؤثرة في خارطة تغيير الملكيات

٭ شهدت فترة النصف الأول من العام الحالي تغيير كبير في ملكية شركة امريكانا بعد انتهاء الاستحواذ الالزامي من شركة أدبتيو الاماراتية على كامل اسهم امريكانا لتصل نسبة ملكيتها الإجمالية إلى 93%، وكانت صفقة الاستحواذ الالزامي بقيمة 283 مليون دينار.

٭ استحوذت شركة بوبيان للبتروكيماويات خلال النصف الأول، على 53% من أسهم المجموعة التعليمية القابضة بقيمة 39 مليون دينار.

٭ يشار إلى أن التقرير لا يرصد التغيرات لدى الملكيات التي تقل نسبة الملكية فيها عن 5% حيث لا يتيح موقع السوق الاطلاع على من يملكون نسبة تقل عن الـ 5%.