55 دولاراً للبرميل متوسط سعر النفط العالمي خلال 2017

800 ألف برميل يومياً حجم النقص المتوقع بالمعروض العالمي

تمديد تخفيضات الإنتاج في 2018 سيرتفع بالأسعار لـ 58 دولاراً للبرميل قال تقرير صادر عن بنك قطر الوطني إن أسعار النفط ظلت متقلبة إلى حد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما كانت تتراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل قبل ذلك. وكان السبب وراء هذه التقلبات، هو عملية شد الحبل بين ارتفاع إنتاج النفط، خاصة من الولايات المتحدة والذي دفع الأسعار للأسفل، وانخفاض المخزون نتيجة استقطاعات الإنتاج من قبل منظمة أوپيك، وهو ما دفع الأسعار لأعلى.

وعلى الرغم من هذه التقلبات، لم تتغير توقعات إعادة التوازن في سوق النفط في 2017، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون هناك نقص في العرض العالمي يبلغ نحو 800 ألف برميل يوميا، وهو الأساس الذي نبني عليه توقعاتنا ببلوغ متوسط سعر النفط 55 دولارا للبرميل في السنة الحالية.

لكن السؤال الأكبر هو ماذا سيحدث في 2018؟ فمع انتهاء استقطاعات الإنتاج لمنظمة أوپيك في مارس من العام المقبل، من المرجح أن تتحدد آفاق مستقبل سوق النفط لعام 2018 بقرار المنظمة حيال تعليق أو تمديد استقطاعات الإنتاج.

ونعتقد أن الأمر المرجح هو أن يتم تمديد تخفيضات الإنتاج وأن يبلغ سقف الأسعار مستوى 58 دولارا للبرميل في 2018، وهو ما يساوي تقديراتنا لسعر التعادل للنفط الصخري.

وسيتحدد قرار منظمة أوپيك لعام 2018 بحسب ارتفاع الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة، إضافة لليبيا ونيجيريا، عضوي منظمة أوپيك المعفيين من التخفيضات. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي بأكثر من مليون برميل في اليوم خلال العام المقبل، وهو ما سيؤدي، مع زيادات الإنتاج من كندا والبرازيل، إلى زيادة الإنتاج من خارج «أوپيك» إلى 1.4 مليون برميل في اليوم.

وعلاوة على ذلك، زادت كل من ليبيا ونيجيريا إنتاجهما في 2017 بعد فترة انقطاع طويلة، ويمكنهما الحفاظ على مستويات أعلى من الإنتاج في المستقبل. وستستنفد هذه الارتفاعات في الإنتاج وحدها كامل الزيادة التي حدثت في نمو الطلب العالمي، الذي يتوقع أن يبلغ 1.4 مليون برميل اليوم خلال 2018.

سيناريوهات «أوپيك»

وفي هذا السياق، هناك سيناريوهان محتملان لـ «أوپيك» في 2018. في إطار السيناريو الأول، ستسمح منظمة أوپيك بوقف التخفيضات في نهاية مارس 2018 وتستأنف الإنتاج العادي للفترة المتبقية من العام. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فائض مفرط في العرض في سوق النفط بمقدار 200 ألف برميل في اليوم خلال 2018. واستنادا إلى تقديرنا للعلاقة التاريخية بين حجم المعروض من النفط وأسعاره، فإننا نتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى متوسط 48 دولارا للبرميل في 2018 في هذا السيناريو.

وفي السيناريو الثاني، ستقوم منظمة أوپيك بتمديد تخفيضات إنتاجها لكامل 2018. وفي هذه الحالة، سيكون هناك نقص في المعروض في السوق بمقدار 700 الف برميل في اليوم، حيث ان نمو إمدادات «أوپيك» سيزيد بمقدار 100 الف فقط في اليوم، وذلك حصرا بسبب إنتاج الأعضاء المعفين من التخفيض. وفي هذه الحالة، ستبقى الأسعار عند سقف 58 دولارا للبرميل، وهو ما يساوي سعر التعادل للنفط الصخري.

السيناريو الأرجح

لماذا نعتقد أن السيناريو الثاني هو المرجح بدرجة أكبر؟ لأن «أوپيك» لديها هدف واضح يتمثل في خفض التراكم الكبير للمخزونات العالمية إلى متوسطها التاريخي لخمس سنوات الذي يبلغ 2.7 مليار برميل. ومن خلال تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة سنة أخرى وخلق نقص في العرض، ستضطر المخزونات للانخفاض لتغطية الطلب العالمي. غير أن الانخفاض التدريجي في المخزون لايزال بطيئا حتى الآن، فقد أعاقه تسارع الإنتاج في الولايات المتحدة. لكن بوتيرة الانخفاض الحالية، سيصل المخزون إلى المستوى المستهدف من قبل «أوپيك» في نهاية 2018. وسيؤدي أي فشل في تمديد تخفيضات الإنتاج إلى تأخير إضافي في تحقيق هذا الهدف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه نظرا للأثر السلبي الذي تركه انخفاض أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية على الموازين المالية للدول الأعضاء في منظمة أوپيك، ستكون هناك شهية محدودة داخل المنظمة لانخفاض إضافي في أسعار النفط حتى لو أن مثل ذلك الانخفاض يؤدي إلى تقليص الإنتاج من الولايات المتحدة شيئا ما.