يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة شركة التخصيص القابضة رياض ادريس ان حقبة الاقتصاد غير النفطي في هذا العام تشكل نقطة مضيئة بالنسبة لقطاع البناء الكويتي الذي استفاد من استمرار الانفاق الحكومي على الرغم من تباطؤ الاقتصاد، ما ادى إلى تسديد 28 مليون دينار من مديونية الشركة، منها 13 مليون دينار ديون للبنك الوطني.

وأضاف إدريس خلال عمومية الشركة في كلمته بنسبة حضور 59.7% ان الشركة التزمت بتحسين العائد على حقوق المساهمين، وذلك برد مبالغ نقدية لمساهميها، وارتفع اجمالي ايرادات الشركة لسنة 2016 بنسبة 80.6 ليصل إلى 33.1 مليون دينار مقارنة بـ 18.3 مليون دينار في 2015، إلا ان صافي الدخل قد انخفض من 0.5 مليون دينار في 2015 إلى خسائر بقيمة 2 مليون دينار في 2016 نتيجة لمخصصات هبوط قيمة بعض الاستثمارات. وبلغ إجمالي الإيرادات من الخدمات 32.5 مليون دينار ويمثل هذا المبلغ 98.4 من اجمالي الإيرادات في سنة 2016 مقارنة بـ 13.3 مليون في 2015.

وبلغ اجمالي موجودات الشركة 164.7 مليون دينار وبلغ اجمالي الاستثمارات في الشركات الزميلة 45 مليون دينار وارتفعت قيمة محفظة الاستثمار المباشر والتي تمتلك الشركة فيها حصص مؤثرة إلى 78% مقابل 57% في 2015 وبقيمة إجمالية قدرها 74 مليون دينار.

وحول تطورات أعمال الشركة، قال التقرير السنوي: إن الشركة واصلت تنفيذ استراتيجية الاستثمار في منتجاتها وخدماتها بهدف تعزيز وتنمية عملها المستقبلي، حيث انتهجت سياسة تحفظية على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة تقلبات أسواق المال، كما تتطلع الشركة لتوفير السيولة اللازمة في الوقت المناسب لتعظيم قيمة حقوق المساهمين.

وتماشيا مع خطتها الاستراتيجية، فقد بلغت الاستثمارات المباشرة للشركة نحو 78%من إجمالي الاستثمارات، حيث من المتوقع أن تكون للشركة مساهمات غير مباشرة في عدة مشاريع استثمارية في مجال الطاقة الشمسية وغيرها في الأردن وذلك من خلال شركة كهرباء المملكة الأردنية، وتضم مشروع هيرون سويس للطاقة الحرارية من الطاقة الشمسية بطاقة 50 ميغاواط ومشروع محطة حرارية لإنتاج الكهرباء بطاقة 485 ميغاواط في الزرقاء.

وتبلغ مساهمة شركة كهرباء المملكة في المشروع 40%، بينما تبلغ مساهمة شركة التخصيص في شركة المملكة 30%لتكون مساهمتها غير المباشرة 12%.

وبين التقرير أن «التخصيص» استثمرت في صندوق زوك لفرص الطاقة الشمسية في لندن في 2008، ومنذ ذلك الحين قام مدير الصندوق ببيع الأصول وتوزيع الأرباح على حاملي الوحدات، وحتى نهاية 2018 بلغ العائد على الاستثمار 1.48%، ولا تزال المحفظة تتضمن قيمة كبيرة ويعمل مديرو الصندوق على توفير عائد صافي إجمالي يزيد على 1.5%.

وقد أقرت أجمعين العمومية عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.