يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة شركة الوطنية الاستهلاكية القابضة عبدالله العصيمي ان الشركة شهدت ازدهارا في 2016 وأثمرت بنجاح من خلال القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها والعمل عليها بجدية، حيث حققت ارباحا عن العام المالي 2016 بلغت قيمتها 186.7 الف دينار مقابل ارباح 69 ألف دينار عن عام 2015 وبزيادة 170% وبأرباح للسهم 2.04 فلس، كما بلغ اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الام 8.1 ملايين دينار بزيادة 10.85%.

وأوضح العصيمي خلال عمومية الشركة ان الشركات التابعة والزميلة حققت نتائج جيدة في مقدمتها شركة الوطنية للمنتجات الورقية (شركة تابعة) حققت صافي ربح 311 الف دينار مقارنة بصافي ربح 165 الف دينار عام 2015 وتعود تلك الزيادة إلى ارتفاع المركز التنافسي للشركة بالسوق المحلي، اما الشركة السعودية الكويتية للكرتون ومقرها السعودية حققت خسائر قدرها 15 الف دينار مقارنة بصافي ربح 41.9 الف دينار عام 2015 وتعود تلك الخسائر إلى تكاليف اعادة هيكلة الشركة.

كما بلغت اجمالي اصول الشركة 9.4 ملايين دينار مقارنة بإجمالي اصول 9.1 ملايين لعام 2015 بزيادة 254 الف دينار وبنسبة قدرها 2%، كما بلغت القيمة الدفترية للسهم 90.7 فلسا مقارنة بقيمة اسمية 81.8 فلسا عام 2015 بزيادة نسبتها 10.8%. وأضاف العصيمي ان شركة اسبشل استيل وشركة روكمت كوربورشن (اماراتية زميلة) بلغت حصة المجموعة من نتائج الأعمال 70 الف دينار بزيادة 60 الف دينار مقارنة بعام 2015 بنسبة قدرها 587% ويعود ذلك إلى زيادة الأرباح التشغيلية الناتجة عن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد في أبوظبي. وبلغت الموجودات المالية المتاحة للبيع حققت الشركة صافي ارباح توزيعات بقيمة 75 الف دينار وذلك بزيادة قدرها 13 الف دينار عن عام 2015، كما انه لم يتم اجراء اي عمليات بيع او شراء للأسهم المملوكة. وأقرت العمومية كل بنود جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية وكان اهمها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية.