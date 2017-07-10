عقد اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ منتدى تعزيز الاستقرار المالي تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وبالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر وبحضور أكثر من 300 شخصية محلية وعربية ودولية، وحشد كبير من كبار المصرفيين.

وقد شارك كل من رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وعضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ محمد الجراح وامين عام اتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي في فعاليات المؤتمر والتي تم التطرق فيها إلى عدة محاور حول موضوع المؤتمر وهو تعزيز الاستقرار المالي والذي يعنى بمدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات غير المتوقعة، حيث تم التأكيد في جلسة الافتتاح على ان أي نظام مالي مكون من مؤسسات وأسواق وبنية أساسية يعتبر مستقرا إذا استمر في ضمان توزيع موارده المالية بفاعلية وتحقيق أهدافه الاقتصادية الكلية حتى في أوقات الضغوط والأزمات، وعليه فإن تحقيق الاستقرار المالي يظل في مقدمة أهداف البنوك المركزية والجهات الرقابية في مختلف دول العالم.

وتناول المؤتمر دور البنوك المركزية والاجراءات الاحترازية الكلية في تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة عليه، وايضا دور نظم الانذار المبكر والتنبؤ بالأزمات في مواجهة مخاطر التقلبات الدورية، وكذلك يتناول أثر التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في تحقيق استقرار الاسعار وخلق فرص عمل، كما تطرق إلى اهمية نظم المدفوعات والتسويات وأثرها في تحرير الشمول والاستقرار المالي، واستراتيجيات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، والتعاون في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وأثر الحوكمة المصرفية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر في تعزيز الاستقرار المالي ويسلط الضوء على آليات تعزيز الاستقرار المالي والتحديات التي تواجهه.