قالت شركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة إن الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1210 دولارات للأونصة في بورصة نيوميكس نيويورك منخفضا 21 دولارا عن سعر الافتتاح وبنسبة هبوط 2%.

واعتبرت الشركة في تقريرها الأسبوعي أن نسبة الانخفاض هي أدنى مستوى وصل إليه الذهب منذ 5 شهور لتصل نسبة هبوطه عن أعلى مستوى لامسه الشهر الماضي بنحو 6.5%.

وأوضحت أن السبب الرئيسي في هبوط أسعار الذهب يرجع إلى قوة الدولار وتحول اتجاهات المستثمرين نحو بورصات الأسهم والسندات مبينة أن بيانات سوق العمل الأميركي كانت في صالح الدولار على حساب الذهب علاوة على توقعات قادمة تشير بارتفاع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2017.

واشارت الشركة أن الذهب كسر حاجز 1220 دولارا للأونصة يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات سوق العمل الأميركي عن شهر يونيو حيث أثمرت عن 222 ألف وظيفة عمل بارتفاع 84 ألف وظيفة في حين انخفضت نسبة البطالة ومتوسط الأجور إلى 4.4 و2.5%.

وذكرت أن المؤشرات الاقتصادية العالمية كانت في صالح الدولار على حساب الذهب ما تسبب في عزوف المستثمرين عن شراء المعدن الأصفر وتحويل السيولة إلى السندات التي ارتفعت عوائدها بصورة ملحوظة.

وأضافت أن الأسواق المحلية تفاعلت مع حركة هبوط الذهب إذ انتعشت المبيعات خصوصا مع اقتراب قيمة كيلو الذهب الخام من مستوى 12 ألف دينار، بفارق 300 دينار.