«التفكير الإبداعي» و«حس التصميم» مهاراتان يفتقدهما سوق العمل الكويتي

26 % يعتقدون أن النظام التعليمي لا يقدم المهارات المطلوبة بالعمل

العمل ضمن فريق وإدارة الوقت والتواصل.. أكثر 3 مهارات طلباً أظهرت دراسة حديثة لـ «بيت.كوم» بالتعاون مع منظمة «يوجوف» لأبحاث السوق، تحت عنوان «المهارات في منطقة الشرق الأوسط»، أن 56% من المجيبين يعتقدون أنه توجد فجوة في المهارات بسوق العمل في الكويت.

وعلى المستوى الإقليمي، أظهرت الدراسة أن 65% من أصحاب العمل يعتقدون أنه توجد فجوة في المهارات بسوق العمل في المنطقة، بينما يعتقد 7% العكس، في حين صرح 28% عن عدم معرفتهم بوجود فجوة أم لا.

ويبدو أن أصحاب العمل والباحثين عن وظائف ينظرون بالطريقة نفسها إلى موضوع الفجوة في المهارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يعتقد معظم الباحثون عن وظائف ونسبتهم 59% بوجود هذه الفجوة، بينما يظن 11% أن هذه الفجوة غير موجودة.

تحديات البحث عن عمل

يعتقد 33% من الباحثين عن عمل أن السبب الرئيسي وراء عدم إيجادهم الوظيفة المناسبة لمهاراتهم يكمن في عدم معرفتهم لأكثر المهارات طلبا، وتختلف الآراء حول هذا الموضوع بحسب العمر، فهناك 38% من الأشخاص الذين هم فوق 40 عاما، مقارنة بـ 34% من المهنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما، و30% من الأشخاص دون عمر الثلاثين.

ورأى أكثر من ربع المجيبين بقليل (26%) أن النظام التعليمي لا يساعد الطلاب على اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل حاليا، ويبدو هذا الشعور أكثر انتشارا في شمال أفريقيا (31%) وبين الخريجين الجدد (32%).

أكثر المهارات طلباً

يعتقد أصحاب العمل أن أكثر 3 مهارات أهمية للمناصب المتوسطة والمبتدئة هي: «العمل ضمن فريق» (83% من أصحاب العمل يعتقدون أن هذه المهارة هي في غاية الأهمية)، و«إدارة الوقت» (80% قالوا إنها مهمة للغاية) و«مهارات التواصل الكتابية» (76% يعتقدون أنها مهمة للغاية).

وتوافقت آراء الباحثين عن عمل في هذه الناحية مع أصحاب العمل، حيث رأى 84% منهم أن «العمل ضمن فريق» هي من المهارات المهمة للغاية، بينما اعتبر 83% منهم أن المهارة الأكثر أهمية هي «إدارة الوقت»، في حين احتلت «مهارات التواصل الكتابية» المرتبة الثالثة بنسبة 79%.

أما بالنسبة للمناصب العليا، فقد شملت أكثر ثلاث مهارات أهمية لأصحاب العمل: «إدارة الوقت» (89% يعتقدون أنها مهمة للغاية)، و«العمل ضمن فريق» (مهمة للغاية لـ 88% من أصحاب العمل) و«إدارة الأشخاص» (مهمة للغاية لـ 87%).

وتوافقت آراء الباحثين عن وظائف في هذه الناحية أيضا مع أصحاب العمل، حيث شملت أكثر المهارات أهمية لهم: «إدارة الوقت» (مهمة للغاية لـ 89%)، و«العمل ضمن فريق» (مهمة للغاية لـ 89%) و«إدارة الأشخاص (مهمة للغاية لـ 87%).

أقل المهارات توافراً

صرح أقل من 1 من كل 3 أصحاب العمل (32%) بأنه من الصعب جدا إيجاد مرشحين جيدين لشغل المناصب المتوسطة والمبتدئة، أما بالنسبة للباحثين عن عمل، فقد قال الربع فقط (25%) بأنه من الصعب جدا إيجاد وظائف تتناسب مع مهاراتهم.

ويعتقد المجيبون في الاستبيان أنه توجد فجوة كبيرة في نظرة أصحاب العمل والباحثين عن وظائف إلى المناصب العليا، حيث قال حوالي الربع فقط (24%) من الموظفين الذين يشغلون مناصب عليا بأنه من الصعب جدا إيجاد وظيفة تتناسب مع مهاراتهم.

من ناحية أخرى، تواجه غالبية الشركات (58%) تحديات كبيرة عند البحث عن مرشحين يمتلكون المهارات اللازمة لشغل المناصب العليا.

أما بالنسبة للمناصب المتوسطة والمبتدئة، فقد قال 47% من أصحاب العمل بأنهم يجدون أكبر صعوبة في إيجاد مرشحين يمتلكون مهارة «التفكير الإبداعي»، تليها «التفكير على مستوى عالمي» (بنسبة 44%) و«حس التصميم» (بنسبة 43%).

ويبدو أن وجهات نظر الباحثين عن عمل لا تختلف كثيرا في هذه الناحية، فقد قيموا أنفسهم بأنهم ضعفاء في اثنتين من هذه المهارات، حيث قالوا إن مستواهم في مهارتي «التفكير على مستوى عالمي» (50% فقط) و«حس التصميم» (53%) هو جيد جدا.

من ناحية أخرى، تختلف آراء أصحاب العمل والباحثين عن وظائف بشكل كبير حول مهارة التفكير الإبداعي، فبينما يقيم 59% من الباحثين عن عمل مستواهم في مهارة التفكير الإبداعي بشكل جيد جدا، يقول 47% من أصحاب العمل إنهه يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد مرشحين يمتلكون هذه المهارة.