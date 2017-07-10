كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الوزارة ستصدر صكوكا هذا الشهر تماشيا مع أهداف برنامج التوازن المالي.

وفيما يتعلق بالمالية السعودية، قال الجدعان في لقاء مع «العربية» على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، إن عجز الميزانية في الربع الثاني لا يزال أقل من المتوقع، لكنـه اقـتـرب مـن التعادل مع التوقعات.

وأشار إلى أن الإنفاق في ميزانية الربع الثاني أقل من التوقعات والإيرادات أعلى.

وتوقع وزير المالية السعودي نموا اقتصاديا معتدلا يزداد في 2019 و2020.

وأكد الجدعان أن مجموعة العشرين توصلت إلى اتفاق حيال الحد الأدنى من حرية التجارة، مشددا على أهمية تحريرها، «إذ إن من مصلحة دول العالم تحرير التجارة من القيود».

وكانت «الأنباء» قد نشرت مسودة تعديل قانون الدين العام الكويتي ورفع سقف الاقتراض من 10 مليارات دينار حاليا ومضاعفة القيمة الى 20 مليار دينار، وكذلك زيادة مدة شرائح إصدار السندات التقليدية والتورق والصكوك من 10 سنوات حاليا الى آجال تصل الى 30 عاما في مشروع القانون الجديد، وذلك وفق تعديلات أجريت على القانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام.