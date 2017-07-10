حملات «أعيان أوتو» تأتي في إطار سعيها الدؤوب للتواصل مع العملاء وتقديم الأفضل لهم

أجرت شركة أعيان الكويت للسيارات «أعيان أوتو» السحب على جوائز حملات شهر رمضان الكريم في مقر الشركة الرئيسي في الري بحضور عدد من إدارة الشركة وممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من العملاء والموظفين.

وكانت أعيان قد أطلقت في شهر رمضان الماضي حملتين، الأولى حملة «الخير كله بشهر الخير» للتأجير التشغيلي، قدمت من خلالها الفرصة للعملاء لتأجير سيارة من الموديلات العديدة الحديثة متنوعة الماركات والأحجام المتوافرة في معارض الشركة بدون دفع مقدم تأجير، سواء كان التأجير لمدة عام واحد أو عامين.



أما الحملة الثانية «عروض ما لها مثيل في الشهر الفضيل» فقد أتاحت الفرصة للعملاء لشراء السيارة المستعملة المناسبة لهم من الموديلات العديدة الحديثة متنوعة الماركات والأحجام المتوافرة في معارض الشركة مع اختيار العميل لهدية فورية من بين ثلاثة خيارات تقدمها أعيان عند شراء السيارة، وهذه الهدايا هي تبديل إطارات السيارة، أو الحصول على كفالة شاملة على السيارة لمدة سنة كاملة، أو الحصول على تأمين شامل مجاني لمدة سنة أيضا.

وكانت أعيان قد أعلنت عن أن العملاء المستفيدين من الحملتين سيدخلون السحب لاختيار ثلاثة فائزين بجوائز هي تأجير مجاني لسيارة أوبتيما 2017 المميزة لمدة عام مجانا وتذكرتي سفر مع إقامة في دبي لمدة يومين وجهاز آيفون 7.

وقد فاز بالجائزة الأولى زينب إبراهيم الأنصاري وهي تأجير مجاني لسيارة أوبتيما 2017 المميزة لمدة عام مجانا، أما الجائزة الثانية فكانت من نصيب محمد صالح هادجير، وهي تذكرتا سفر مع إقامة في دبي لمدة يومين في فندق خمس نجوم، والجائزة الثالثة كانت من نصيب سميرة أبدان التي حصلت على جهاز آيفون 7.

وتأتي هذه الحملات والعروض في إطار سعي أعيان الدؤوب للتواصل مع العملاء وتقديم أفضل العروض والمميزات لهم.