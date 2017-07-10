رفعت وكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الائتماني تقييم مجموعة الخليج للتأمين، إلى «-A» من المستوى «+BBB»، بنظرة مستقبلية مستقرة.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن التصنيف يعكس قدرة المجموعة على إدارة توسعاتها الإقليمية بكفاءة، والتحكم بمخاطر صناعة التأمين للتأكد من استمرار الربحية والحفاظ على قوة كفاءة رأس المال خلال العامين المقبلين.

وأشارت الوكالة إلى أن المجموعة قادرة على الوفاء بالتزاماتها السارية، ولديها رخصة تأمينية وتشغيلية بالكويت تستطيع من خلالها اكتتاب أعمال التأمين بالإضافة إلى أعمال التكافل.

وتابعت: المجموعة نجحت في اكتتاب وثيقة التأمين الطبي للمتقاعدين، كما حافظت على استقرار معدل الخسائر الإجمالية خلال الخمس سنوات الماضية بمتوسط 98%، والذي يصنف أنه أقل تقلبا مقارنة بنظراء المجموعة الإقليميين.

وقيمت «ستاندرد آند بوز» الملف المالي للمجموعة على أنه أعلى من الكفء، كما قيمت السيولة المالية على أنها قوية، كما ترى إدارة المخاطر ذات كفاءة.