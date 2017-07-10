أعلنت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، أن انكشافها في دولة قطر محدود جدا، ويتمثل فقط في استحواذها على 50% من رأسمال شركة كي سي بي سي قطر، والبالغ مليون ريال قطري.

وأوضحت المعامل في بيان للبورصة أن نشاط الشركة التابعة يتمثل في المقاولات للمباني العامة والإنشاءات العامة للمباني، علما بأنها لا تمتلك أي أصول ولا توجد لديها مشروعات تقوم بتنفيذها.

يأتي إعلان الشركة بناء على طلب إدارة الإفصاح بهيئة أسواق المال والخاص بإعلان الشركات والبنوك المدرجة عن حجم انكشافها على السوق القطرية.

وكانت أرباح المعامل تراجعت بالربع الأول من العام الحالي 22%، لتصل إلى 295 ألف دينار، مقابل أرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 378 ألف دينار.