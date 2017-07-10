أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: عبدالواحد سبيتي قنواتي، مها عبدالرحمن البدر، حسن عبدالله اشكناني، عيد دخيل السعيدي، ضاري ابراهيم الدعيج، بجائزة البنك النقدية بقيمة 5000 دينار.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 الف دينار كويتي، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.