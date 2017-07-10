البرنامج يتضمن طرق التفكير الإبداعي وأساليب التعامل مع العملاء ومفهوم جودة الخدمة

افتتح بنك الكويت الوطني أولى دورات برنامجه السنوي للتدريب الصيفي للعام 2017 والمخصص لطلبة المدارس والكليات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاما، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج.

ويأتي تنظيم بنك الكويت الوطني لبرنامج التدريب الصيفي انطلاقا من التزامه بمسؤوليته الاجتماعية، ويضاف البرنامج إلى مبادرات البنك السنوية الهادفة إلى توفير كل أشكال الدعم للشباب ولاسيما الطلبة.

وشهدت الدورة الأولى للبرنامج جولة تعريفية للطلبة شملت جولة داخل القاعة المصرفية إضافة إلى زيارة لإدارات البنك المختلفة. كما زار الطلبة متحف بنك الكويت الوطني حيث تعرفوا من خلال المعروضات وشاشات العرض المتطورة على تاريخ الكويت وأبرز المحطات التاريخية المهمة، بالإضافة إلى تفاصيل تأسيس بنك الكويت الوطني.

ويتضمن البرنامج جملة من مواد التدريب والدراسة تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء، إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة واتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج.

ويتألف برنامج التدريب الصيفي من أربع دورات بحيث تستمر الدورة الواحدة لمدة أسبوعين، وتتوزع هذه الدورات على حلقات تدريب نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يوميا، وتتخللها جولات ميدانية للمشاركين لإتاحة المجال أمامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات وفروع البنك. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية تبدأ في 16 يوليو، بينما تبدأ الدورة الثالثة في 30 يوليو والدورة الأخيرة في 13 أغسطس وذلك بحسب البرنامج المقرر لهذا العام.

ويعتز بنك الكويت الوطني بدعمه لهذه المبادرة التي تسعى إلى الارتقاء بفئة الشباب والاستثمار بطاقاتهم الحيوية والعمل على تعزيز خبراتهم، ليصبحوا قادرين على تولي زمام المبادرة والقيادة في المستقبل.

يـــذكر أن لدى البنك العـــديد من البرامج التدريبية المتخصصة والتي يتم تنظيمها سنويا وفق أعلى المعايير العالمية، تتنوع بين التدريب والتطوير وموجهة لكل الشرائح الوظيفية من شباب أو موظفين مبتدئين وصولا إلى قيادات مؤهلة.