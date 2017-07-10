سكان إيرلندا سيحظون بالفرصة للسفر إلى أكثر من 150 وجهة عالمية على شبكة «القطرية»

وصل أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إلى دبلن يوم الخميس الماضي للاحتفال بتدشين الرحلات المباشرة الجديدة بين دبلن والدوحة.

ورحب بالباكر والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار دبلن كل من كيفن تولاند الرئيس التنفيذي لمطار دبلن، وفنسنت هاريسون المدير الإداري لمطار دبلن، والشيخ سلمان بين جاسم آل ثاني من سفارة قطر في لندن.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق إنتركونتيننتال دبلن بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام الإيرلندية والدولية من أستراليا وقطر أكد الباكر أن الخطوط الجوية القطرية ملتزمة بجذب المزيد من الزوار إلى دبلن من أجل تعزيز السياحة في العاصمة الإيرلندية والمدن المجاورة لها، وسيحظى السكان في إيرلندا بالفرصة للسفر إلى أكثر من 150 وجهة عالمية على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية عبر مقر عملياتها في الدوحة مطار حمد الدولي.

وقال الباكر: لطالما كانت دبلن على قائمة الوجهات التي نسعى إلى تدشين رحلاتنا إليها، ونفخر اليوم بتحقيق هذا الإنجاز المهم في تاريخ الخطوط الجوية القطرية.

وأضاف: يسعدنا أيضا الترويج لإيرلندا كوجهة سياحية رائعة لمسافرينا الأوفياء الذين أبدوا رغبتهم من قبل في زيارة دبلن».

من جهته، قال كيفن تولاند، الرئيس التنفيذي لمطار دبلن، الذي حضر المؤتمر الصحفي: نرحب أشد الترحيب بالخطوط الجوية القطرية وبالرحلات اليومية بين دبلن والدوحة، ونود أن ندعو السياح من الدوحة ومن شتى أنحاء العالم لزيارة دبلن والاستمتاع بالتقاليد والثقافة الإيرلندية.

وأضاف تولاند: هنالك العديد من الدوافع لقضاء العطلة القادمة في دبلن الشهيرة بجمالها وروعتها، حيث بإمكان السياح زيارة المتاحف المختلفة أو التجول في المدينة على الدراجات الهوائية أو المشي على الطرق المرصوفة بالحجارة. وفي حال أراد السياح الابتعاد عن المدينة، فلا يفصلهم عن الريف والجبال والبحيرات والقرى القديمة سوى رحلة قصيرة.

وتستمر الخطوط الجوية القطرية، واحدة من أسرع شركات الطيران نموا في تاريخ الطيران، في توسيع شبكة وجهاتها العالمية في 2017 و2018 لتعطي الركاب من إيرلندا الفرصة للسفر إلى أكثر من 150 وجهة على شبكة وجهاتها العالمية. وستضيف الناقلة القطرية 26 وجهة جديدة خلال العامين 2017 و2018 بما في ذلك أبيدجان في ساحل العاج وأكرا في غانا وكانبرا في أستراليا وشيانغ ماي في تايلند ومومباسا في كينيا.

وسوف توفر الرحلات الجديدة إلى دبلن سعة 80 طن من الشحن الجوي أسبوعيا من خلال المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب. وتشكل المواد التي تحتاج درجة حرارة محددة خلال الرحلة الكمية الأضخم من الصادرات الجوية من إيرلندا.



وتعد الخطوط الجوية القطرية رائدة في مجال دعم عمليات النقل الجوي عبر حلولها المتخصصة مثل QR Pharma لنقل الصناعات الدوائية وQR Fresh لنقل المواد سريعة التلف. وتوفر الناقلة الوطنية لدولة قطر أيضا حلولا خاصة وسلسة لنقل المواد الحساسة لعامل الحرارة عبر مطار حمد الدولي في الدوحة.