الناقلة ملتزمة بتعزيز حضورها بإضافة سان فرانسيسكو إلى شبكة وجهاتها المتنامية في الفترة المقبلة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن حصولها على موافقة وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أجل السماح لمسافريها بحمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية على متن رحلاتها المغادرة من مقر عملياتها مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وحصلت الناقلة القطرية على هذه الموافقة اليوم بعد أن قام مسؤولون أميركيون بمراقبة الإجراءات الأمنية في جميع مرافق وعمليات مطار حمد الدولي، مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية، الذي حاز مؤخرا تصنيف 5 نجوم من قبل سكاي تراكس وأصبح بذلك أول مطار في الشرق الأوسط يحقق هذا الإنجاز.

وبالإعلان عن هذا القرار، سوف يتمكن جميع المسافرين من مطار حمد الدولي إلى جميع وجهات الناقلة القطرية في الولايات المتحدة من حمل أجهزتهم الإلكترونية الشخصية معهم على متن الطائرة ليتمكنوا من الاستمرار في استخدام هذه الأجهزة بغرض العمل أو الترفيه أثناء الرحلة.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرنا الإعلان عن رفع الحظر على الأجهزة الإلكترونية على متن جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى الولايات المتحدة.



وتضع الناقلة القطرية الأمن والسلامة على رأس أولوياتها دائما وتطبقها في جميع قيمها المؤسسية، حيث إننا نؤكد دائما أن الأمن والسلامة مبدأ لا ينبغي المساس به.

وأضاف الباكر إن الإجراءات الأمنية المطبقة في الدوحة تتيح لنا الاستمرار في تقديم خدماتنا الشهيرة والعالمية لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة. ونتطلع قدما إلى إضافة المزيد من الوجهات إلى أميركا قريبا وذلك بإضافة سان فرانسيسكو إلى شبكة وجهاتنا المتنامية، على متن أحدث الطائرات في أسطولنا مثل الإيرباص 350 وطائرة بوينج 777 المزودة بمقاعد كيو سويت.



وأعلنت الناقلة الوطنية لدولة قطر مؤخرا نيتها للاستحواذ على ما يصل إلى 4.75% من الخطوط الجوية الأميركية، شريكتها في تحالف ون وورلد، حيث تؤمن الخطوط الجوية القطرية بإمكانات الخطوط الجوية الأميركية، بينما لا تنوي القيام بأي دور رئيسي داخل الشركة.