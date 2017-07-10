الخدمة صممت لتضفي الراحة والمرونة على حياة العملاء

يكثف بنك وربة جهوده في تطوير بنيته التحتية الرقمية راميا من خلال ذلك الى تزويد عملائه بحلول مصرفية تقنية توفر عليهم الوقت والجهد وتخولهم مباشرة العمليات المصرفية بيسر وسهولة عبر تطبيق وربة اونلاين على النقال أو الشبكة الإلكترونية.



وبناء عليه، توج بنك وربة مجموعة خدماته الإلكترونية تحت شعار «اكسبرس» مؤخرا بإطلاق خدمة نوعية جديدة هي «فاتورة اكسبرس» لتسديد هواتف النقال الكترونيا تلقائيا كل شهر، والتي صممت لتضفي الراحة والمرونة على حياة العملاء من دون الحاجة إلى إدارة العملية شهريا.

فمن خلال خدمة وربة الجديدة، يستطيع عملاء البنك تسديد فواتيرهم الشهرية وفواتير أفراد عائلتهم أيضا تلقائيا دفعة واحدة ووفق عملية مصرفية لجدولة اقتطاع هذه الفواتير تلقائيا عبر اتباع خطوات بسيطة وسهلة.

ويمكن للعميل إنشاء وعرض وتحرير جداول «فواتير اكسبرس» من خلال الخدمات المصرفية عبر الانترنت، حيث يبادر أولا الى تسجيل الدخول الى حساب وربة اونلاين ومن ثم الانتقال الى خانة «خدمات الدفع» واختيار خدمة «فاتورة اكسبرس». يلي هذه الخطوات إنشاء جدول جديد واختيار الحساب الذي يود العميل أن تقتطع قيمة الفاتورة منها ومن ثم اختيار رقم الهاتف المحدد مسبقا، حيث يمكن تحديده في قسم أرقام الهواتف المحددة سابقا. إثر ذلك، يختار العميل ما بين خدمة دفع الفاتورة أو إعادة الشحن، ومن ثم إدخال المبلغ، ويوم السداد من كل شهر.



وتجدر الإشارة هنا الى أن الاقتطاع للقيمة المحددة سلفا من قبل العميل، سوف يتم تلقائيا في التاريخ المحدد من قبل بوتيرة شهرية، ما يوفر عليه عناء إعادة العملية المصرفية في كل مرة يود فيها تسديد فواتير النقال.

الى ذلك، يستطيع عميل بنك وربة تسديد فواتير أكثر من رقمين عبر «فاتورة اكسبرس» على أن يكون الحد الأدنى للسداد دينار كويتي بينما يصل الحد الأقصى للسداد الى 100 دينار كويتي. وفيما يتعلق بخدمة إعادة الشحن، فيبلغ الحد الأدنى قيمة 3 دنانير والحد الأقصى 100 دينار.

وحول الخدمة الجديدة تحدث هيثم التركيت رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات في بنك وربة قائلا: تستند استراتيجية بنك وربة الخمسية الجديدة (2021-2017) في ركن رئيسي من ركائزها الأساسية الى تطوير البنية الرقمية للبنك عبر توفير خدمات الكترونية متطورة تحاكي اهم ما يحتاجه العميل، وبناء عليه، كثف البنك جهوده مؤخرا في سبيل تحقيق مكانة متقدمة في الخدمات المصرفية الالكترونية، حيث أطلق جملة من الخدمات المتطورة تماشيا مع روح العصر التكنولوجية والتقدم الرقمي الذي يشهده قطاع الصيرفة عالميا، وبات مطلبا ملحا من العملاء نسبة لما يقدمه من سهولة ومرونة في إنجاز المعاملات المصرفية من أي مكان مختصرا عليهم الوقت والجهد.