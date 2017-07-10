استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين، عند مستوى 0.303 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.345 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.390 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.314 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي قد ارتفع مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك بعد صدور بيانات وزارة العمل الأمريكية والتي أظهرت ارتفاع بواقع 222 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي ما عزز التوقعات لرفع ثالث لسعر الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في العام الحالي.