«رحلة العمر مع التجاري» تمنح الفرصة لـ 6 عملاء للفوز بأجمل رحلة بحرية إلى أوروبا والكاريبي

قام البنك التجاري الكويتي باستعراض حملاته وعروضه وذلك عبر برنامج ربع الديوانية والذي تم بثه على إذاعة نبض الكويت 88.8 من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة عصرا يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2017.

وقد حلت لينا درويش مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ضيفا على البرنامج حيث تم اللقاء والحديث مع معد البرنامج المذيع المميز خالد الأنصاري وضيوفه الفنان طارق العلي والممثل محمد دشتي وقد تحدثت درويش عن حملة الصيف الجديدة التي أطلقها البنك مؤخرا تحت عنوان «رحلة العمر مع التجاري» والتي تمنح فرصة الفوز لعدد 6 رابحين للاستمتاع بأجمل رحلة بحرية إلى أوروبا وجزر الكاريبي وذلك عند استخدامهم بطاقات التجاري الائتمانية والمسبقة الدفع بالإضافة إلى العروض المقدمة لتحويل الرواتب للعملاء الكويتيين والتي تخول العميل الحصول على هدية نقدية تبدأ من 200 دينار أو قرض من دون فائدة لغاية 10000 دينار، هذا بالإضافة إلى الدخول في السحوبات الفصلية على سيارات مرسيدس الفخمة. وقد تطرق الحديث إلى مميزات البطاقات الصادرة عن البنك بالتعاون مع الخطوط الجوية البريطانية، ومنتجات وخدمات البنك بصفة عامة، فضلا عن النصائح والإرشادات والاحتياطات الخاصة باستخدام البطاقات وخاصة في موسم السفر.

وفي ختام البرنامج، عبرت درويش عن شكرها من كل القائمين على برنامج ربع الديوانية إعدادا وتنفيذا وإخراجا، متوجهة بشكرها الجزيل لأسرة تقديم البرنامج والضيوف الكرام الذين ساهموا في إثراء النقاش التفاعلي حول منتجات البنك وخدماته وبرامجه التسويقية والترويجية.