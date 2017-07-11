نظمت مجموعة قطع الغيار في شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، احدى شركات مجموعة الساير القابضة، السحب النهائي الكبير لعرض قطع غيار تويوتا الأصلية المميز يوم الثلاثاء المصادف 20 يونيو 2017، في مركز قطع غيار تويوتا الأصلية الكائن في شارع كندادراي، وقد حضر السحب كل من: عبدالعزيز أشكناني من ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، ومحمد نسيمي مدير أول تسويق ما بعد البيع في مجموعة الساير، واكسافير يسوداس مدير مبيعات قطع الغيار والاكسسوارات، وأومان فيليب نائب مدير التسويق والتسعير، بالإضافة الى أعضاء من مجموعتي التسويق وقطع الغيار.

وقد فاز بالسحب الثالث كل من: انيش كوتيمال 1000 دينار، غالب أوزكاي 750 دينارا، أحمد عبدالرحمن الرشيدي 500 دينار، شاهجاهان فقير 250 دينارا.

اما الجائزة الكبرى وهي سيارة تويوتا يارس 2017 فكانت من نصيب محمد يوسف نور.

وقام سعيد الشرفاء نائب مدير عام مبيعات قطع الغيار والأكسسوارات بتسليم الفائز بالجائزة الكبرى مفاتيح سيارة تويوتا ياريس 2017 الى جانب فريق تسويق قطع الغيار خلال حفل تسليم الجوائز الذي تم تنظيمه في مركز قطع غيار تويوتا الأصلية - شارع كندادراي.

وبهذه المناسبة قال الشرفاء: نحن ممتنون لجميع العملاء على ثقتهم ونهنئ الفائزين في جميع السحوبات، نحن نركز على أن نقدم لعملائنا قيمة أكثر وتجربة أفضل ويسرنا مكافأتهم على ولائهم.

هذا، وقد شهد العرض المميز من قطع غيار تويوتا الأصلية، الذي تم تنظيمه لمدة ثلاثة أشهر، اقبالا كبيرا من العملاء الذين تفاعلوا مع الحملة بحماس شديد.

وتستمر مؤسسة محمد ناصر الساير واولاده في ضمان أعلى مستويات رضا العملاء من خلال تقديم منتجات أصلية مضمونة الجودة بأسعار تنافسية، وتدير قطع غيار تويوتا الساير 17 مركزا حصريا حول الكويت لتقديم تجربة عملاء افضل من خلال سهولة الوصول والراحة.

ويمكن لجميع الفائزين تسلم جوائزهم من المكتب الرئيسي لمجموعة الساير في المنطقة التجارية الحرة مع اصطحاب الكتاب الرسمي المقدم من الوزارة.عرض قطع غيار تويوتا الأصلية شهد إقبالاً كبيراً من العملاء