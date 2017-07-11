السحوبات اليومية تتضمن جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز

أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 2 يوليوـ 6 يوليو 2017، حيث تشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: منى عبدالله علي الحرز، زينب احمد محمد الحفار، ثويني ابراهيم الثويني، اسرار فلاح غلوم محمد، مريم رضا حاجيه، حمده قاسم احمد، بيالي سنكار ساتيش، معن عبدالوهاب عبداللطيف المعتوق، علياء شاكر عبدالمجيد الكاظمي، جسار مناور مبارك الجسار.

هذا وسيجرى السحب ربع السنوي الثاني في 13 يوليو على جائزة 250 ألف دينار يليه السحب ربع السنوي الثالث الذي سوف يجرى في 28 سبتمبر على جائزة 500 الف دينار كويتي. أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.