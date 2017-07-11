خصومات تصل إلى 40% على أسعار التذاكر

تحتفل الخطوط الجوية القطرية بالفوز بجائزة أفضل خطوط طيران في العالم من قبل سكاي تراكس بالإعلان عن خصومات تصل إلى 40% على أسعار الرحلات إلى العديد من الوجهات السياحية الشهيرة على شبكة وجهاتها المتنامية. وتأتي هذه التخفيضات تزامنا مع الحملة العالمية «سافر على متن أفضل خطوط طيران في العالم» التي أطلقتها الناقلة الوطنية لدولة قطر هذا الأسبوع. وحصدت الخطوط الجوية القطرية عددا من الجوائز خلال الحفل المرموق لجوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2017، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض باريس الجوي الشهر الماضي، حيث فازت بجائزة أفضل خطوط طيران في العالم 2017 وجائزة أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط وأفضل درجة رجال أعمال في العالم وأفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

وسيحظى المسافرون بالفرصة للاستفادة من خصومات خاصة على أسعار الرحلات إلى العديد من الوجهات السياحية الشهيرة، بما في ذلك الوجهات التي أضافتها الناقلة القطرية مؤخرا إلى شبكة وجهاتها، وهي نيس في فرنسا ودبلن في إيرلندا، بالإضافة إلى العديد من الأماكن التي تسير رحلاتها إليها في القارات الست.

وقال إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «إنه لفخر عظيم بأن نفوز بجائزة أفضل خطوط طيران في العالم وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم. ويسعدنا الاحتفال بهذه الجوائز مع عملائنا من جميع أنحاء العالم، ونتمنى بأن يتيح هذا العرض لهم الفرصة لتجربة خدماتنا الراقية والعالمية، والسفر عبر شبكة وجهاتنا المتنامية».

وابتداء من 10 وحتى 19 يوليو، سيحظى المسافرون بأسعار خاصة على الرحلات من الكويت إلى تايلند (ابتداء من 321 دينارا كويتيا)، أوروبا (ابتداء من 553 دينارا كويتيا)، وأميركا (ابتداء من 882 دينارا كويتيا)، للسفر حتى 10 ديسمبر 2017. وسوف يحصل الركاب على المزيد من الخصومات عند السفر إلى الوجهات التي أعلنت الخطوط الجوية القطرية عنها مؤخرا، بما في ذلك نيس في فرنسا وسكوبيه في مقدونيا وصحار في عمان وبراغ في التشيك. وبالإضافة إلى ما سبق، يمكن لأعضاء نادي الامتياز الحصول على ضعف الكيومايلز عند الحجز على qatarairways.com خلال فترة العرض.

وحافظت الخطوط الجوية القطرية على موقعها في صدارة قطاع الطيران عالميا عقب إطلاقها مقاعد كيو سويت، التجربة الجديدة للسفر على متن درجة رجال الأعمال التي من شأنها إرساء معايير جديدة للسفر على هذه الدرجة. وتقدم مقاعد كيو سويت لأول مرة أسرة مزدوجة في مقصورة درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى فواصل الخصوصية التي يمكن تحريكها لتمكن المسافرين في المقاعد المتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة. وتمنح الفواصل والشاشات المتحركة الفرصة لزملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة في المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص يمكنهم من العمل والتواصل وتناول الطعام معا. وتقدم هذه الخصائص الجديدة والمبتكرة في كيو سويت أفضل تجربة سفر يمكن تخصيصها حسب رغبات المسافرين على متن درجة رجال الأعمال.