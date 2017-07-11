المحافظ: فخورون بتميز القطاع المصرفي الكويتي كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني

التويجري: بنهاية العام المقبل يتوقع أن نصل إلى 45 فرعاً مع الاستمرار في التوسع تكنولوجيا افتتح بنك بوبيان رسميا فرعه الجديد في منطقة المنقف برعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح ونائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري ومدير عام البنك وليد الياقوت وعدد من قيادات المحافظة والبنك.

وأشاد الشيخ فواز الصباح بالقطاع المصرفي الكويتي إجمالا باعتباره من اهم روافد الاقتصاد الوطني، مثمنا ومشيدا بالجهود التي يبذلها بنك بوبيان كأحد البنوك الإسلامية في الكويت من خلال فتح المزيد من الفروع للوصول الى أكبر عدد ممكن من العملاء وتقديم خدمات ومنتجات مميزة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد المحافظ حاجة الكويت إجمالا ومحافظة الأحمدي على نحو خاص الى هذه النوعية من الخدمات والمنتجات التي توافق متطلبات العملاء وطموحاتهم لاسيما في ظل ارتفاع المنافسة بين البنوك المحلية في تقديم الأفضل للمواطنين، مشيرا الى خصوصية طبيعة وحجم الاحتياجات الخدمية للمحافظة ومنها الخدمات المصرفية بحكم كبر مساحتها وكثافتها السكانية العالية وتنامي المناطق السكنية الجديدة التي تضمها، علاوة على مقوماتها كمحافظة اقتصادية تحتضن صروحا نفطية وسياحية وعقارية وزراعية وعمرانية بالغة الأهمية، مؤكدا ان تعزيز المنظومة الخدمية والإدارية في مختلف المناطق يترجم الرغبة السامية بتوفير مجمل احتياجات المواطنين والمقيمين في نطاقهم السكني الأمر الذي نعمل من اجله جميعا.

من جانبه، قال التويجري ان خطط البنك في التوسع الجغرافي تسير حسب خطط البنك وفق استراتيجية التوسع الجغرافي التي اعتمدها مجلس الإدارة، متوقعا ان يصل عدد فروع البنك الى 45 فرعا بنهاية العام المقبل.

وأضاف ان هذه الخطة تسير جنبا الى جنب مع التطور التكنولوجي الذي تشهده منتجات وخدمات البنك بحيث يحصل العميل في النهاية على كل ما يسعى اليه تحقيقا لهدفنا الأساسي في إسعاد عملائنا وتوفير جهدهم ووقتهم.

وأشار التويجري الى انه في هذا الإطار فإن فرع المنقف يعتبر ثاني الفروع التي تم افتتاحها هذا العام في إطار خططه للتوسع جغرافيا داخل الكويت ليكون في خدمة عملائه في كل مكان، مشيرا الى أهمية الفرع الجديد كونه يخدم منطقة ذات كثافة سكانية عالية إلى جانب وقوعها وسط مجموعة من المناطق التي تتمتع ايضا بكثافة سكانية كبيرة.

وأشار التويجري إلى ان الفرع الجديد كبقية الفروع الجديدة لبنك بوبيان مزود بجهاز الصراف الآلي التفاعلي «بوبيان دايركت» والمتوافر على مدار الساعة طوال ايام الأسبوع لتوفير خدمات عديدة للعملاء من سحب وإيداع وخدمة إيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات وطباعة كشف الحساب، بالإضافة الى الخدمة المميزة والحصرية لبنك بوبيان التي تم اطلاقها مؤخرا الخاصة بإصدار البطاقات الجديدة والبديلة خلال دقيقتين 24 ساعة في اليوم.

وحول تصميم الفرع قال التويجري: ان الفرع الجديد يعتبر مميزا من الناحية المعمارية كغيره من فروع بنك بوبيان التي تم افتتاحها مؤخرا الى جانب ديكوراته الداخلية التي تم تصميمها بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين بتصميم فروع البنوك بشكل عصري حديث يراعي التطورات التي حدثت في الصناعة المصرفية لاسيما ما يرتبط منها بالتطورات التكنولوجية.

وأشار بالإضافة الى ما سبق أن الفرع يصنف من ضمن الفروع التي تعتبر صديقة للبيئة من حيث تجهيزه بالآيباد والشاشات لعرض منتجات البنك التي تغني عن استخدام المطبوعات الورقية.

من ناحية اخرى، تطرق التويجري الى ان البنك ومنذ عام 2010 ومع التغيرات الاستراتيجية التي شهدها وضع نصب عينيه الاهتمام بالعملاء وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لهم مع معاملتهم جميعا بمستوى خدمة VIP وهو المستوى الذي يمنحه البنك لجميع عملائه.

وأضاف أن خدمة العملاء تتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائما الأفضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، مشيرا إلى ان التحديات التي تتعلق بخدمة العملاء تزداد يوما بعد يوم وتضع على عاتق مختلف إدارات البنك مسؤوليات جديدة.

واختتم التويجري تصريحه بالتأكيد على أن إتقان العمل وإتقان الخدمة يعتبر الركيزة الأساسية لخدمة العملاء لاسيما مع ما حققه خلال الأعوام الأخيرة من ارتفاع حصته السوقية وما يصبو اليه من تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة.