البراك: الشراكة أولى الخطوات التنفيذية للدخول في عصر الخدمات الرقمية

«بلسمي» توفر 30% من تكلفة العلاج بالخارج

ستطلق الشركة منتجاتها في الكويت والسعودية والإمارات خلال الربع الرابع يوسف لازم

أعلنت شركة هيتس القابضة عن دخولها شراكة استراتيجية في مجال الرعاية الصحية الرقمية، في الوقت الذي قامت فيه شركة قنوات القابضة (إحدى الشركات التابعة للمجموعة) بالتوقيع على اتفاقية مع شركة مالكة لمنصة تجارة الكترونية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة د.سعد البراك خلال مؤتمر صحافي، إن دخول «هيتس» شراكة استراتيجية في مجال الرعاية الصحية الرقمية يمثل أولى الخطوات التنفيذية للدخول في عصر الخدمات الرقمية بقطاعاته المختلفة.

وبين البراك أن الشركة قامت بالتوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بلسمي (Balsamee) إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية المرتبطة بالرعاية الصحية، موضحا انه بموجب هذه الاتفاقية استحوذت «هيتس» على حصة رئيسية تبلغ 38% مع وجود خيار لزيادة الحصة الى 51%.

وأوضح البراك أن استعانة «Balsamee» بالعديد من شركات التكنولوجيا في بريطانيا وهولندا ومصر وماليزيا، أتاح للشركة اختصار مدة البرمجة والتطوير والخروج للعالم بخدماتها المتكاملة في هذه المدة القصيرة، مبينا أن هناك قرابة ال 120 ألف شخص حول العالم يستخدمون شبكتها في الوقت الحالي.

وأفاد البراك بأن من أبرز منتجات الشركة التي ستقدمها ما يتعلق بالحلول الرقمية الموجهة لمقدمي خدمات الرعاية الطبية، حيث سيتم من خلالها تحقيق كفاءة وفاعلية في التشغيل، وخفضا في الوقت اللازم للوصول للمعلومة مع تقديم الخدمة بالدقة وبأقل تكاليف تشغيل ممكنة.

علاوة على ذلك ستمكن تطبيقات الشركة، الأفراد من الاحتفاظ بسجلاتهم الطبية رقميا، ما يسهل لهم الرجوع إليها واستدعائها بشكل دقيق ومتكامل ويسير، حيث ستلبي كل احتياجاتهم الطبية والصحية بشكل عام، فيما تساعد العملاء في الوصول إلى أفضل مقدمي الخدمة في جميع بقاع العالم بأقل تكلفة ممكنة ومن خلال استخدام وسائط متعددة.

كما ستتيح التطبيقات الجديدة المترتبة على الشراكة حصول الزبائن على الاستشارات الطبية من خلال تقنية ال Video Conference، مع تقديم النصائح والإرشادات الطبية والصحية العامة والمتخصصة إليهم.

وأوضح البراك أن هذه التطبيقات تسمح لمستخدميها تتبع المؤشرات البدنية والحالة الصحية من خلال أجهزة رقمية متطورة ودقيقة والتي من خلالها يتم تحديث السجلات الطبية بشكل منتظم ومنضبط، إلى جانب العديد من المزايا التي تمكن المستخدمين من تحسين أنماط حياتهم ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم، بما يعود بالنفع على المجتمعات بشكل كبير.

علاوة على تطوير شبكة حول العالم من مقدمي الخدمات الطبية والصحية لتيسير الوصول والحصول على العلاج بالخارج بشكل منظم ويسير وبتكلفة أقل بكثير مما هو معمول به بوفر قد يصل إلى 30%.

وحول خطة العمل المرتقبة من هذه الشراكة أفاد البراك بأن «هيتس» ستتولي من خلال إحدى شركاتها التابعة (شركة قنوات للنظم) تسويق منتجات وخدمات الشركة في جميع دول الخليج العربي والشرق الأوسط، لافتا إلى أنه بحسب البرنامج الزمني ستطلق الشركة منتجاتها في الربع الأخير من العام الحالي في كل من الكويت والسعودية والإمارات.

من ناحيته، تحدث الرئيس التنفيذي ل «هيتس» سامح مشرقي عن إطلاق «قنوات القابضة» لأحدث منصات التجارة الالكترونية، حيث قال إن الشركة وقعت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة مالكة لمنصة تجارة الكترونية للعمل في المنطقة، وأنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تأسيس شركة مستقلة بالشراكة بين الشركتين.

وأوضح مشرقي أن استراتيجية العمل في هذا الخصوص تتضمن إطلاق منصة تجارة الكترونية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، بما يلبي الاحتياجات المتنامية والواعدة في قطاع التجارة الالكترونية التي يشهدها العالم بصفة عامة، والمنطقة على وجه التحديد.

«بلسمي» تقدم منظومة متكاملة للإدارة الطبية

فتحت شركة «هيتس» باب الأسئلة للصحافيين للتعرف على شركة «بلسمي» وابرز الخدمات التي ستقدمها خلال رحلة الشراكة الاستراتيجية، وفيما يلي نص الاسئلة الصحافية:

ما هي «بلسمي» وما نوعية الخدمات التي تقدمها؟

٭ «بلسمي» شركة عالمية مقرها بريطانيا وتملك منصة توفر البيئة التكنولوجية للكثير من التطبيقات سواء التي تتولى تطويرها بنفسها أو تلك القائمة لدى أطراف أخرى لإكمال منظومة تقديم خدمات صحية رقمية متكاملة تلبي احتياجات كل الاطراف المرتبطة بالمنظومة الصحية بشكل عام.

فعلى مستوى مقدمي الخدمات الصحية فحلول «بلسمي» تقدم منظومة متكاملة للإدارة الطبية وإدارة مراكز تقديم الخدمة (عيادات ومستشفيات ومراكز التشخيص) بما فيها من ملفات الكترونية ونظم حسابية ومالية ومعالجة صور الأشعة وتقاريرها من خلال منظومة رقمية متكاملة بما فيها التشخيص والعلاج عن بعد.

ما الأسواق المستهدفة في المرحلة الأولى؟

٭ تستهدف «بلسمي» تغطية دول الاتحاد الاوروبي بحكم نشأتها ودول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا كأسواق واعدة وعدد من دول جنوب شرق آسيا كمرحلة أولى، على ان تمتد في المراحل اللاحقة لتشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا والدول الأفريقية.

هل يمكن متابعة صحة الفرد في أي مكان، وكم تبلغ التكلفة؟

٭ يمكن ذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية المرتبطة بالاجهزة الطبية الشخصية، والمرتبطة بالملف الالكتروني الطبي، والمرتبط بشبكة مقدمي الخدمة المحليين والعالميين، وتيسير الوصول لمقدمي الخدمة حيث يتواجد الفرد. والكثير من تطبيقات منصة «بلسمي» تقدم مجانا باستثناء المتخصص جدا منها فتقدم بمقابل يقل عن مثيله خارج شبكة «بلسمي» ويعتبر ضئيلا قياسا بالمنفعة.

كيف ترون «بلسمي» بعد 3 سنوات؟

٭ إذا كانت Facebook أصبحت نافذة الفرد للتواصل الاجتماعي، نرى أن «بلسمي» هي «بوابة العافية» والتي من خلالها نسعى لمساعدة الفرد لتحسين نمط الحياة وأن يصبح الاطلاع على رسائل التوعية الصحية ومراقبة المؤشرات البدنية هي جزء من أسلوب الحياة اليومي من خلال منصة «بلسمي». ولدينا القناعة بأنها ستلبي وتفوق ما يتطلع إليها المستخدم، فطموحنا أن نرى على منصة «بلسمي» 5 ملايين مستخدم في المستقبل القريب المنظور وقد يكون ذلك قبل ثلاث سنوات.

ما المردود من الاستثمار في المنصة على شركة «هيتس»؟

٭ وجدت «هيتس» في «بلسمي» فرصة عظيمة تتناسب مع التوجه الذي تبنته في استراتيجيتها الجديدة حيث قررت الاستثمار في الخدمات الرقمية بشكــل عام وفي القطاع الصحي والتجارة الالكترونية على وجه التحديد، وهو التوجه الأمثل، وقد وقع الاختــيار على القطاع الصحي تماشيا مع توقــعات الانفاق في المنطقة على هذا القطاع طبقا للدراسات المعدة من أكبر بيوت الخبرة العالمية مثل ماكينزي وبرايس ووتر هاوس والتي تتجاوز 20 مليار دولار بحلول العام 2020 على الانظمة والأجهزة المساندة للخدمات الالكترونية الطبية.

وقد وجدنا في «بلسمي» الحل الامثل لمواكبة هذا التوجه، وبالنظر لحجم الاستثمار المبدئي والذي يبلغ مليوني دولار للمشاركة بحصة رئيســية بالشـركة في الجولة الثانية للاستثــمار بعد جولة التأسيس الناجح. وطبـــقا لخطة العمل المعدة، فإن الشركة تستهدف تحقيق عائد على الاستثمار لا يقل عن 30% اعتـــبارا من العام الثالث، مع الاخذ في الاعتــبار ان هذا النوع من الاستثمار يســـتهدف ارباحا رأسمالية مجزية، تقـدر في حالة «بلسمي» بأكثر من أربعة أضعاف في خلال 3 سنوات.