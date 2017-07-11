تراجع العقود الآجلة وارتفاع الإنتاج العالمي وراء تذبذب الأسعار

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أمس ان مؤسسة البترول الكويتية خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات شهر أغسطس المقبل من النفط الكويتي المتجهة إلى الزبائن في جنوب شرق آسيا عند مستوى يقل 1.45 دولار عن متوسط أسعار خام عمان ودبي وبمعدل خفض بلغ 55 سنتا.

وتأتي تلك التخفيضات بعد تراجع العقود الآجلة للنفط الخام مع تزايد المخاوف بين المستثمرين بشأن وفرة المعروض المستمرة وقوة الدولار، حيث ظل الارتفاع في الإنتاج العالمي على الرغم من أن الطلب كان ثابتا مما ترك المخزونات بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية.

وتبيع الكويت النفط إلى آسيا بناء على متوسط سعر دبي وعمان، ما يعني أن الزبائن في آسيا سيحصلون على برميل النفط الكويتي في شهر أغسطس المقبل على سبيل المثال ناقص 1.45 دولار عن متوسط سعر دبي وعمان، وبدا واضحا خلال ارتفاع المعروض النفطي، وهو ما دفع الكويت والدول المنتجة الكبرى خفض سعر البيع.

ورفعت «البترول» سعر بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا ليصل إلى سعر تسوية خام «برنت» في بورصة «انتركونتننتال» مخصوما منه 4.5 دولارات للبرميل، وظل سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة كما هو عند 0.55 دولار للبرميل.

وتأتي تلك الانخفاضات في السعر بعد ارتفاع أرباح شركات التكرير من إنتاج زيت الوقود من الخام الثقيل إلى مستويات قياسية، وفي ظل خفض عملاق النفط الحكومي أرامكو السعودية لإنتاج الخام الثقيل في إطار مسعى تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) لكبح الإنتاج العالمي.

يذكر أن قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول يحدد أسعار النفط الخام بناء على توصيات العملاء وبعد احتساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي.