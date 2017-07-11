حسين: الأولويات تنصب حالياً على ضمان سلامة الجميع

دوائر التشغيل والصيانة والعمليات تتابع الموقف لوضع خطة الإصلاح أحمد مغربي

أعلنت شركة «ايكويت» للبتروكيماويات أمس عن وقف مؤقت لثلاثة من المصانع التابعة لها في الكويت وذلك بعد حدوث خلل فني في مصنع «الإيثيلين 2» احد اكبر المصانع الرئيسية التي تقوم الشركة بتشغيلها.

وبحسب بيان للشركة أمس، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد حسين ان الشركة تقوم حاليا بالتدقيق في كل التفاصيل، مشيرا الى أنه حسب التقييم المبدئي سيتم استئناف عمليات التشغيل بشكل كامل خلال أسبوعين.

وعلمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة ان المشكلة الفنية التي حدثت أمس في مصنع «الإيثيلين 2» أدت الى وقف وحدة انتاجية في المصنع، احدثت آثارها السلبية وقف مصنعي «الإيثيلين جلايكول» و«البولي إيثيلين» اللذين يرتبطان انتاجيا بالمصنع الاول.

وقالت المصادر ان الاغلاق كان فجائيا واضطرت الشركة الى الاغلاق الوقائي الكامل للحفاظ على الاصول والعاملين في الموقع، مشيرة الى ان كافة دوائر التشغيل والصيانة والعمليات تقوم حاليا بإصلاح الخلل الذي من المتوقع ان يتم اصلاحه في فترة قصيرة لن تدوم لاسبوعين كما ذكرت الشركة في بيانها الصحافي.

وحول الاضرار المالية التي يمكن ان تلحق بالشركاء الاستراتييجين في المصانع، قللت المصادر من حجم الخسائر، لاسيما ان «ايكويت» يمكنها تعويض الانتاج بالحد الاقصى عقب التشغيل.

وتأسست شركة إيكويت للبتروكيماويات في العام 1995، ومن منتجات الشركة: الإيثيلين 800 الف طن سنويا والذى يستخدم لإنتاج 825 الف طن سنويا من البولي إيثيلين، و500 الف طن سنويا من الإثيلين جلايكول.

و«ايكويت» عبارة عن مشاركة بين شركة «صناعة الكيماويات البترولية» بحصة قدرها 42.5% وشركة «داو كيميكال» بحصة قدرها 42.5% والقطاع الخاص الكويتي ممثلا بشركة «القرين» بحصة قدرها 6% وشركة «بوبيان للبتروكيماويات» بحصة قدرها 9%.

وتعد «ايكويت» من الجهات العالمية في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للايثيلين جلايكول على مستوى العالم وتمتلك المجموعة مجمعات صناعية في الكويت وأميركا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من 5 ملايين طن سنويا من الإيثيلين والإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين وتيريفثالات البولي إيثيلين.

وأضاف حسين في بيان الشركة أن الأولويات تنصب حاليا على ضمان سلامة الجميع وإعادة التشغيل في أقرب وقت ممكن، مبينا أن مصنع «الإيثيلين 2» في الكويت الذي تعود ملكيته إلى الشركة الكويتية للأوليفينات ضمن مجموعة «ايكويت» يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 850 ألف طن متري سنويا.

وأوضح أنه نتيجة هذا الإيقاف ستتأثر كذلك العمليات الإنتاجية في وحدات أخرى مثل مصنعي «الإيثيلين جلايكول» و«البولي إيثيلين».

ويعتبر البولي ايثيلين مادة بتروكيماوية تدخل في تصنيع مواد التغليف والأكياس والحاويات والقناني وأغطية القناني وخزانات الوقود والأنابيب وألعاب الأطفال، وتتولى شركة ايكويت للبتروكيماويات تصنيع مادة البولي إيثيلين التي تضم عدة فئات من الثنائي الخطي منخفض الكثافة إلى مرتفع الوزن اللدن عالي الكثافة.