محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تتمكن من اصدار الاعلان الخاص بالتعبير عن الرغبة EOI المتعلق بمشروع سكة الحديد الكويتية الوطنية، والذي كان مقررا اصداره في الربع الثاني من العام الحالي.

وكانت مصادر الهيئة قد ذكرت العام الماضي انها تتوقع الاعلان في الربع الأول من 2017، غير انها لم تتمكن من ذلك ما دفعها الى تمديد الموعد المستهدف في وقت لاحق إلى الربع الثاني من 2017، وهو الامر الذي لم يتحقق ايضا وفقا لمصادر مطلعة على المشروع.

وابلغت المصادر المطلعة مجلة ميد ان التأخير قد تكون له علاقة باعادة هيكلة شبكات النقل البرية في الكويت، او بالتأخير المستمر في مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية المقرر ربطه بسكة الحديد الكويتية.

ومن المعلوم أن إدارة مشاريع الطرق في الكويت قد تم نقلها من اختصاصات وزارة الاتصالات إلى الهيئة العامة للطرق والنقل، التي تم استحداثها مؤخرا، ويتكون مشروع سكة الحديد الكويتية من 6 مجموعات، تشمل:

1- الأعمال المدنية وتشمل التصميم والبناء والتمويل والصيانة الرئيسية لجميع أعمال البنية التحتية.

2- المسار، ونظام السكك الحديدية ومحطة الركاب في مدينة الكويت - تصميم وبناء والتمويل، والصيانة.

3- شركة تشغيل قطار الركاب - العمليات والصيانة بموجب عقد الخدمات.

4- شركة تشغيل قطار الشحن - العمليات والصيانة بموجب عقد الخدمات.

5- مدير البرنامج ويكون مسؤولا عن التسليم وإدارة التواصل مع الجهات الاخرى.

6- القاطرات والعربات وغيرها من المركبات المستخدمة على السكك الحديدية.

وتضطلع هيئة الشراكة بعملية التوريدات المتعلقة بالمشروع منذ أن تم تكييف أول مجموعتين رئيسيتين من المشروع باعتبارهما من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبموجب الخطة الحالية، يتعين على الشركات المساهمة العامة التي سيتم تشكيلها بشان مجموعتي الاعمال آنفتي الذكر أن تنظم طرحا عاما أوليا IPO وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت.

وختمت المجلة بالقول انه من المفهوم ان هيئة مشروعات الشراكة بدأت عملية التعاقد مع المستشارين الماليين والقانونيين والتقنيين في أواخر عام 2016.

وقد أعلنت الكويت لأول مرة عن خطتها لإنشاء شبكة مترو وشبكة سكك حديدية وطنية في عام 2005.

ولم يكن النجاح حليف أول محاولة لطرح المشروع عندما اعلنت في 2011، حيث واجهت حالات تاخير كبيرة بسبب الخلافات المتعلقة بنموذج تنفيذ المشروع والجهة الرئيسية التي ستضطلع بتنفيذه وإدارته.